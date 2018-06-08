На Балтийский завод вызывали пожарных

Пожарные машины заметили днем 8 июня на территории Балтийского завода. Как выяснилось, экстренные службы вызвали из-за замыкания на ледоколе.

Как "Фонтанке" рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, на Балтийском заводе примерно в полдень сработала пожарная сигнализация. Сотрудники ведомства выехали на место, но возгорания не обнаружили.

В пресс-службе судостроительного завода подтвердили информацию о вызове спасателей, добавив, что в антишумовой кабине машинного отделения ледокола "Арктика" произошло замыкание. Это стало причиной срабатывания пожарной сигнализации. В этой ситуации сотрудники отработали по штатной схеме, набрав "01" и проведя эвакуацию. В результате произошедшего никто не пострадал, никого ущерба нанесено не было.

На Балтийском заводе собираются разобраться с причинами произошедшего.