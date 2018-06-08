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08.06.2018 12:51

Главы Генштабов США и РФ обсуждают в Финляндии деэскалацию конфликта в Сирии

В пригороде Хельсинки, Вантаа, сегодня, 8 июня, ведут переговоры начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд-младший.

Генералы приехали в Финляндию, чтобы в двустороннем порядке обсудить Сирию и ситуацию, которая складывается в Европе. Об этом сообщил Генштаб США перед переговорами.

"Два военных лидера обсудят деэскалацию конфликта военных операций Западной коалиции и России в Сирии и обменяются мнениями о состоянии военных отношений США и России, а также о нынешней ситуации с международной безопасностью в Европе и других ключевых регионах", – говорится в сообщении Генштаба Соединённых Штатов. В пресс-релизе Министерства обороны РФ Сирия не упоминается.

В предыдущий раз главы Генштабов РФ и США встречались в 2017 году в Баку, до этого – в 2014-м в Брюсселе.

Накануне Данфорд-мл. говорил о взаимных интересах с министром обороны Финляндии Ярмо Линдбергом. Американский генерал отметил высокий уровень военного диалога и сотрудничества между армиями США и Финляндии. У Герасимова также запланированы встречи с Линдбергом и президентом Финляндии Саули Ниинистё, что в таких случая является обычной практикой.

По мнению профессора Академии обороны Финляндии Петтери Лаулу, серьёзных подвижек после встречи генералов Герасимова и Данфорда ждать не стоит, пишет Ilta-Sanomat. Повесткой встречи является, вероятно, военно-техническое сотрудничество, то есть координация практических действий, в том числе военных учений. Делегации, скорее всего, обсудят также Украину и ситуацию на Балтике.

Отметим также, что сегодня, 8 июня, в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО. Глава оборонного ведомства Финляндии тоже примет в нём участие, хотя страна и не является членом альянса, а взаимодействует с ним в рамках партнёрского соглашения. Министры рассмотрят возможность ускорить мобилизацию войск НАТО. Кроме того, по данным финских СМИ, на саммит НАТО 11–12 июля в Брюсселе, на который, как ожидается, приедет президент США Дональд Трамп, также приглашёны главы Финляндии и Швеции.


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