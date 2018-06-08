Еще
15:01 08.06.2018
Пришлите свою новость!
14:55
Финны снижают зависимость от российского газа: в Инкоо заложили газопровод между Финляндией и Эстонией
14:52
Угонщик на «Лексусе», уходя от преследования, совершил двойное ДТП на ЗСД
14:30
Путин стал первым иностранным лидером, дружбу которого с Китаем подтвердили орденом
14:29
Петербургские гребцы с инвалидностью стали абсолютными победителями «Большой Московской регаты»
14:25
В Петербурге в ночь на 13 июня не будут разводить мосты
14:07
Россию обвинили в гибели 44 человек в Сирии, в Минобороны все отрицают
13:58
Генсек НАТО: "Убийство" Бабченко может подорвать доверие к свободной прессе
13:49
В «Пассажиравтотрансе» уволили сотрудника, из-за которого дети ждали четыре часа автобус в лагерь
13:26
Российского хакера, которого считают основателем крупнейшей биржи криптовалют, заочно арестовали в Москве
13:25
Земфира заявила об отмене концертов в Нижнем Новгороде и Калининграде
13:21
Поломка на взлётной полосе в Будапеште отменила петербургский рейс
13:18
Росздравнадзор закрыл клинику, где умерла женщина во время пластики груди
13:04
Дороги Петербурга закончили ремонтировать к мундиалю
13:01
Видеооператор заснял «наезд» огромной Луны на людей — НАСА дало объяснения
12:56
«Как я здесь оказался?»: Гай Ричи снял ролик к ЧМ по футболу в России
12:55
На Балтийский завод вызывали пожарных
12:51
Главы Генштабов США и РФ обсуждают в Финляндии деэскалацию конфликта в Сирии
12:36
После «прямой линии» Путина Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
12:31
На Гавайях вулкан создал полтора километра суши и продолжает извержение
12:10
До Исаакия — 900 м. В противоположную сторону
11:58
«Чернышевскую» по утрам будут закрывать на вход из-за ремонта эскалатора
11:41
Экс-начальник охраны Януковича: Президента Украины хотели застрелить, забросать «коктейлями Молотова» и сжечь заживо
11:36
В Петербурге нашли трех незаконно ввезенных в страну детей
11:32
Фильм о Кире Муратовой покажут в Фонтанном доме
11:20
На первом социальном фестивале участники покажут торжество силы духа
11:06
Путина встретили в Китае «Катюшей»
11:01
«Росконтроль» нашел в развесных креветках мышьяк
10:55
Спасатели тушили текстиль на площадях комбината «Советская звезда»
10:51
СМИ: «Зенит» интересуется капитаном «Наполи»
10:48
СМИ: По секретному приказу в России уничтожают сведения о репрессированных
10:29
Украина сообщила об открытии запасов газа под Харьковом
10:13
Российский «Терминатор-3» получит снаряды для борьбы с беспилотниками
09:47
СМИ: Путин попросил организовать ему встречу с Трампом
09:44
Тереза Мэй предложит G7 совместно бороться с российскими кибератаками
09:30
США предлагают провести церемонию награждения ЧМ-2018 за пределами России
09:25
Помощник генпрокурора переходит на должность заместителя главы МЧС
09:01
СМИ: Трамп не будет встречаться с Терезой Мэй из-за её «учительского» тона
08:41
Налетчик на велосипеде вывез из "Связного" на Большой Охте выручку и смартфонов почти на миллион
08:36
Проспект Славы парализовал сломавшийся светофор
08:26
На Украине сообщили о перехвате транспортным самолётом корабля ВМФ России
08:12
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
08:06
Facebook по ошибке отключила приватный режим для 14 миллионов пользователей
01:55
Фильмы про ад Данте, ленинградский андерграунд и Пугачеву покажут на свежем воздухе
01:42
В “Авроре” вспомнят “Лоуренса Аравийского”
01:26
Как говорить с подростками о блокаде, расскажут в Фонтанном доме
01:04
В “Родине” пройдет мини-ретроспектива Альмодовара
00:37
Яндекс решил, что самый популярный футболист России - Дмитрий Тарасов
00:21
Депутаты Рады заявили о потере контроля над Одессой
00:13
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с председателем комитета начальников штабов США
07/06
Газпром обратился в суд в Швейцарии из-за спора с Нафтогазом
07/06
Мексика подала иск в ВТО из-за пошлин США
07/06
Госсекретарь США: Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности
07/06
СБУ: В банковской ячейке Вышинского нашли пистолет и 200 тысяч долларов
07/06
Зеппельту вручили главный орден ФРГ
07/06
Ереван будет против присоединения Баку к ЕАЭС
07/06
Трамп посулил КНДР "светлое будущее"
07/06
Сборная Испании прилетела в Россию на мундиаль
07/06
НАТО создаст два новых командования: в Норфолке и Ульме
07/06
Власти Австралии вновь решили не ездить на российский мундиаль
07/06
Порошенко позовут на саммит НАТО
07/06
Россия одобрила строительство "Северного потока - 2"
07/06
«Фонтанка» - лауреат премии Free Media Awards 2018
07/06
В Мраморном дворце проведут лежачий концерт
07/06
Грязный фонтан на Большой Морской обещают отмыть к мундиалю
07/06
Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву
07/06
Из 47 человек в «списке Бабченко» охрану приставили только к семерым
Предыдущие новости
Архив материалов
Дороги
Версия для печати
08.06.2018 13:04

Дороги Петербурга закончили ремонтировать к мундиалю

Дороги Петербурга отремонтировали к предстоящему чемпионату мира по футболу, который начнется через неделю. Об окончании работ 8 июня отчитались в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Дороги Петербурга закончили ремонтировать к мундиалю
КРТИ

Дороги Петербурга отремонтировали к предстоящему чемпионату мира по футболу, который начнется через неделю. Об окончании работ 8 июня отчитались в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

«Задача по восстановлению дорожного покрытия на всех маршрутах следования клиентских групп FIFA выполнена в полном объеме», – отрапортовали в комитете.

В частности, подрядчики завершили ремонт Невского проспекта на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, Зеленогорского шоссе, Коломяжского проспекта, улицы Академика Крылова, участков набережной реки Фонтанки, Владимирского проспекта, Дворцового проезда, Миллионной улицы, набережной Лебяжьей канавки, Левашовского проспекта, набережной реки Карповки. Также благоустроили территорию площади Восстания перед выходом с Московского вокзала и отремонтировали подъезды к тренировочным площадкам в Павловске и Ломоносове.

Дороги Петербурга закончили ремонтировать к мундиалю

Однако, как замечают внимательные читатели «Фонтанки», по отремонтированным дорогам есть риск уехать не туда, куда было нужно. Указатель, установленный на углу Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова, информирует, что до Исаакиевского собора – 900 м, а до метро «Сенная площадь» – 500 м, но направляет гостей совершенно в противоположную от этих объектов сторону. Предыдущий ляп заметили в минувшие выходные в Коломне. При этом накануне в Смольном заверили, что устранили ошибки, о которых сообщала пресса, и будут следить за выявлением новых.

Справка:

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50

В Кудрово появился новый сквер

Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК "КВС"
08.06.2018 14:42

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 16 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12

При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%

Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дороги Петербурга закончили ремонтировать к мундиалю
Конкурент «Моста глупости» на Боровой пленил очередную жертву
В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками
Как по-новому доехать из Петербурга в Москву: 200 км по платной трассе М-11
Россия не вошла в десятку стран с худшими дорогами. Но и не догнала Бенин
Владельцы транспондеров получат дополнительные скидки на ЗСД
Петербуржцы жалуются на недавно отремонтированные дороги: «Я вообще не понимаю, как они это сделали»
Названа стоимость проезда по новому участку трассы Москва - Петербург
У регионов заберут на ремонт 17 тысяч километров дорог
В «Единой России» предлагают сужать дороги для экономии
М-11 освобождается от субподряда
Мундиаль увел ремонт дорог в глубокую осень
Лахту оставили на бездорожье
«Мостострой-6» лишают контрактов на 10 млрд
Мост через Серный упрется в собственников
GM ввел четырехдневный рабочий месяц
Смольный вновь ищет парковку под землей
МЧС: управлять в удовольствие
Площадь Труда заблокирует Васильевский на лето
ФАС посчитает плату за ЗСД
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Дороги Петербурга закончили ремонтировать к мундиалю

Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву

Куда можно проехать по пропуску на Крестовский

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК "КВС"
08.06.2018 14:42
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»
Мероприятие состоится 16 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
Компания Л1
07.06.2018 17:13
Компания Л1 в тройке лидеров
Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по объему предложения квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
Setl City
07.06.2018 15:51
Setl City приступила к строительству последней очереди ЖК «GreenЛандия-2»
Setl City начала строить последнюю, десятую, очередь ЖК «GreenЛандия-2», состоящую из двух корпусов 2.12 и 2.13. В составе очереди будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.