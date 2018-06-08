Дороги Петербурга закончили ремонтировать к мундиалю

Дороги Петербурга отремонтировали к предстоящему чемпионату мира по футболу, который начнется через неделю. Об окончании работ 8 июня отчитались в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Дороги Петербурга отремонтировали к предстоящему чемпионату мира по футболу, который начнется через неделю. Об окончании работ 8 июня отчитались в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

«Задача по восстановлению дорожного покрытия на всех маршрутах следования клиентских групп FIFA выполнена в полном объеме», – отрапортовали в комитете.

В частности, подрядчики завершили ремонт Невского проспекта на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, Зеленогорского шоссе, Коломяжского проспекта, улицы Академика Крылова, участков набережной реки Фонтанки, Владимирского проспекта, Дворцового проезда, Миллионной улицы, набережной Лебяжьей канавки, Левашовского проспекта, набережной реки Карповки. Также благоустроили территорию площади Восстания перед выходом с Московского вокзала и отремонтировали подъезды к тренировочным площадкам в Павловске и Ломоносове.

Однако, как замечают внимательные читатели «Фонтанки», по отремонтированным дорогам есть риск уехать не туда, куда было нужно. Указатель, установленный на углу Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова, и нформирует, что до Исаакиевского собора – 900 м, а до метро «Сенная площадь» – 500 м, но направляет гостей совершенно в противоположную от этих объектов сторону. Предыдущий ляп заметили в минувшие выходные в Коломне . При этом накануне в Смольном заверили, что устранили ошибки, о которых сообщала пресса, и будут следить за выявлением новых.