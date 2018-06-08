После «прямой линии» Путина Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Не успел президент Владимир Путин на «прямой линии» заявить об ипотеке в 7%, к которой в РФ должны стремиться, как глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уже с 9 июня ставка по жилищным кредитам будет снижена до рекордного уровня.

«С завтрашнего дня Сбербанк снижает ставки по ипотеке и запускает промоакцию: для клиентов, которые у нас получают заработную плату на счета в Сбербанке, ставка по ипотечным кредитам будет сокращена до 9,1 процентных пункта, базовая ставка для всех остальных клиентов — до уровня 9,4 процентных пункта», — заявил Герман Греф, имея в виду, очевидно, вторичное жилье.

В пресс-релизе банка от 8 июня говорится, что максимальный размер снижения составит 0,9 процентных пункта, а минимальная ставка — 6,7% годовых (на жилье в новостройках).

Напомним, что вопрос об ипотеке стал одной из тем прошедшей 7 июня «прямой линии» с Владимиром Путиным. Президент пообещал «огорчить Министерство финансов», попросив ведомство разобраться в этом вопросе. По его словам, России необходимо стремиться к 7%-ной ставке по ипотеке. Министр финансов Антон Силуанов, которому Владимир Путин дал слово, заверил, что его ведомство предпринимает шаги для решения этой задачи.