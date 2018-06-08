На Гавайях вулкан создал полтора километра суши и продолжает извержение

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях привело к образованию почти 1,6 км новой земли.

Об этом 8 июня сообщает Associated Press. Вулкан извергается уже более месяц;, когда потоки лавы прекратятся, в геологической службе США не знают. Уже уничтожено более 600 домов, с 1 июня идет принудительная эвакуация жителей некоторых районов (ранее она была добровольной). Потоки лавы испарили крупнейшее пресноводное озеро Гавайев. А новая земля образована в заливе Капохо.

Как пишет Associated Press, новый участок принадлежит государству. По прогнозу ученых, в ближайшее время он будет непригоден для земледелия, хотя растения на участке появятся уже скоро. Первыми образованную лавой землю заселят папоротники.