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08.06.2018 12:45

Сколько заработали на петербургской культуре

В Петербурге в 2017 году только два директора учреждений культуры получали ежемесячную зарплату меньше 100 тысяч.
Сколько заработали на петербургской культуре
Александр Кулебякин/Интерпресс

Комитет по культуре опубликовал декларации о доходах и данные о зарплатах директоров петербургских учреждений культуры. Руководители музеев, театров, музыкальных школ и концертных залов оказались богаче и успешней, чем их начальство из Смольного. Сколько получают петербургские госдеятели культуры, и насколько успешно их продвижение искусства в народные массы, изучала «Фонтанка».

Михайловский театр в Петербурге – один из самых успешных и богатых среди подотчетных комитету по культуре. Тем не менее, доходы учреждения все-таки не на сто процентов покрывают расходы.  Директор театра Ирина Делигач ежемесячно получает 578 тысяч рублей. Ее заместители – от 166 до 416 тысяч рублей ежемесячно.

Второй по зарплатам  - театр музыкальной комедии. Генеральный директор Юрий Шварцкопф получает зарплату в 556 тысяч рублей. В декларации за прошлый год он указал доход в 7,4 млн рублей, квартиры в Италии, Хорватии (там же еще земельный участок) и России. У заместителей директора театра цифры в ведомости чуть ли не в 5 раз меньше. При этом по итогам 2017 года доходы учреждения от оказания платных услуг составили 483 млн, расходы в общем – 535 млн рублей. Почти половина трат  ушла на выплату заработной платы. 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения уже несколько месяцев интересует экономическую полицию города, в рамках доследственной проверки оперативники изучают контракты на декорации к нескольким спектаклям. Как писала «Фонтанка», их отдали по конкурсу подрядчикам, связанным с замдиректора театра Эдуардом Радостевым, при этом в полиции считают, что по факту часть работ выполнили сотрудники театра. Надо сказать, что плановые показатели театр музкомедии выполнял в 2017 году вполне успешно – спектакли посетили более 200 тысяч зрителей в течение сезона. 

На третьем месте по зарплате среди руководителей петербургской культуры – директор музея истории города Александр Колякин. Ежемесячное жалование главы Петропавловской крепости составляет 418 тысяч рублей. Заместители получают 300-400 тысяч рублей. В прошлом году музей, имея бюджет порядка 1,3 млрд рублей (доходы от оказания услуг составили примерно 800 млн рублей), почти 400 млн тратил на выплату заработной платы. 

Глава музея-заповедника «Павловск», бывший руководитель КГИОП времен Валентины Матвиенко Вера Дементьева, получает ежемесячно 329 тысяч рублей. Ее заместители – 145-248 тысяч рублей. Доходы музея, правда, в три раза превысили плановые показатели, да и число посетителей – думали, будет 350 тысяч, а набежало 1,2 млн. В документах даже пришлось объяснять, почему – «популяризация» произошла, посчитали в дирекции.

В театре «Мюзик-холл» директор Юлия Стрижак получает ежемесячно 289 тысяч рублей. По итогам 2017 года учреждение смогло обеспечить заполняемость залов на 78 процентов, но на опере в «Мюзик Холле» в прошлом году всего 16 процентов мест были заняты. 

Три руководителя петербургских учреждений культуры – «Театра на Неве», «Манежа» и театра имени Комиссаржевской – задекларировали за 2017 год доход в 10 млн рублей. К слову, по итогам прошлого сезона в комитете по культуре зафиксировали заполняемости залов на спектаклях в «Комиссаржевке» всего лишь в 50 процентов.

Одним из самых богатых культурных деятелей стал в прошлом году директор ЦПКиО имени Кирова Павел Селезнев. Вместе с супругой он за год заработал почти 70 млн рублей. В декларации – с десяток земельных участков, две квартиры, два автомобиля BMW, одна Tоyota и мотоцикл. Тем не менее, в отличии от других культурных менеджеров, Селезнев стал обладателем миллионов не за счет заработной платы – его ежемесячное жалованье 160 тысяч рублей. В управленцы он пришел из бизнеса и до сих пор является держателем доли акций «Энергомашбанка». Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ему принадлежит 27,8 % бизнеса, что является самым крупным пакетом акций.

Самая маленькая заработная плата у руководителя центра Сергея Курехина Анастасии Курехиной – 68 тысяч рублей. Впрочем, за 12 месяцев мероприятия центра посетили максимум 5 тысяч человек. Заполняемость их в профильном комитете оценили на 72 процента. Стоит отметить, что у центра нет сейчас постоянной площадки – в бывшем кинотеатре «Прибой» еще идет ремонт.

Если деятельность театров и концертных залов еще можно попытаться оценить, посчитав количество зрителей на мероприятиях, то охарактеризовать качество музыкальных школ и школ искусств в таком же ключе невозможно. Эффективность их оценивается исключительно народной молвой. Зарплаты их руководителей, впрочем, абсолютно ненародные. Например, глава Санкт-Петербургской детской школы искусств им.Г.В.Свиридова Наталия Валедеева получает ежемесячно 221 тысячу рублей. А глава Санкт-Петербургской детской школы искусств  № 2 Вера Шапкарина – 210 тысяч рублей ежемесячно. В целом зарплаты руководителей музыкальных школ городского подчинения начинаются от 120 тысяч рублей.

Переплюнули отдельные региональные бюджетники своих «федеральных» петербургских коллег, но не всех. Декларации о том, сколько зарабатывают руководители подведомственных им заведений, опубликовали на сайте министерства культуры. Лидерами среди «федералов» стали художественный руководитель МДТ Лев Додин (24 млн рублей за 2017 год) и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (19,5 млн рублей). Художественный руководитель Александринки Валерий Фокин заявил о доходе в 10 млн рублей, а также о квартире в Латвии, даче и квартире в России. Глава БДТ Андрей Могучий отчитался о 5 млн рублей за 2017 год. Директор РНБ Антон Вислый сообщил о 5 млн рублей. Директор Русского музея Владимир Гусев – о 8,9 млн рублей (у семьи 4 квартиры и участок с домом). Глава заповедника «Царское село» Ольга Таратынова задекларировала 8 млн рублей, три квартиры, дачу и мерседес. Ее коллега из ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая заработала 6,9 млн рублей. 

В сводной таблице министерства культуры есть не все руководители. Так, например, нет данных о том, какой доход получили руководители петербургской филармонии имени Шостаковича (год назад Юрий Темирканов задекларировал 43,8 млн),  отчитаться о заработке смогли только главный бухгалтер и заместитель художественного руководителя. Не нашла «Фонтанка» и декларации главы Мариинского театра Валерия Гергиева. Как уточнили в пресс-службе министерства культуры, информация о его заработке за прошлый год в ведомство не поступала. Сказать, предполагаются ли за это какие-либо санкции в отношении дирижера, чиновники не смогли. В самом же театре «Фонтанке» не ответили, почему декларации Гергиева не нашлось на сайте министерства культуры, хотя еще за год до этого аналогичные сведения были. Согласно ним, в 2016 году Гергиев заработал 154 млн рублей. По итогам того же года чистая прибыль «Фонда Валерия Гергиева», единственным собственником которого является дирижер, превысила 100 млн рублей. С фондом последние несколько лет заключают контракты на организацию гастролей труппы Мариинского театра.

Согласно наблюдениям «Фонтанки», более чем две трети «культурных» топ-менеджеров в Петербурге получили доход выше, чем председатель комитета по культуре Константин Сухенко (за год заработал 2,5 млн рублей) и все его подчиненные. Отдельным руководителям удалось «перебить» доход культурного вице-губернатора Владимира Кириллова (4 млн рублей за год). Как пояснили «Фонтанке» в комитете по культуре, по закону чиновники определяют оклад руководителей госучреждений, а вот премиальную часть те уже выписывают себе сами, но также, исходя из критериев, прописанных в Смольном. 

О том, что руководители ГУПов нередко устанавливают себе зарплату в разы больше, чем получают их руководители в Смольном, неоднократно говорили петербургские депутаты. В апреле петербургский парламент утвердил законопроект, согласно которому доход руководителей госучреждений не должен более чем в восемь раз превышать размер зарплаты подчиненного, решением учредителя соотношение может быть сужено, например, до одного к четырем.  «Начальники, которые начнут незаконно завышать себе зарплаты, будут привлечены к строгой ответственности, вплоть до увольнения», – обещал тогда соавтор закона Денис Четырбок. А оппозиционер Максим Резник вспоминал, что спрашивал Георгия Полтавченко, почему заместители руководителя ГУП "Петербургский метрополитен" получают больше, чем сам градоначальник: "Губернатор отвечал, что он не будет считать деньги в чужом кармане. Теперь ему так отвечать не придется". Закон вступил в силу, и по идее уже сейчас должен понизить зарплаты отдельных руководителей госучреждений, в том числе – и театров, и музыкальных школ. Или же наоборот – сподвигнуть их поднять выплаты рядовых служащим. «В следующем году, как опубликуют декларации, проверим», – пообещали в ЗакСе.   

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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