До Исаакия — 900 м. В противоположную сторону

Читатели «Фонтанки» по-прежнему строго бдят за установкой информационных щитов в Петербурге перед чемпионатом мира по футболу. Народный контроль дает результаты: горожане замечают указатели, которые ведут совсем не туда.

Очередную ошибку подметил читатель Валентин — его внимание привлек указатель, установленный на углу Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова (если быть точнее, у дома №76 по набережной).

«Он информирует: до Исаакиевского собора – 900 м, до метро «Сенная площадь» – 500 м. Только направляет он гостей совершенно в противоположную от этих объектов сторону. Стыдно!» – пишет петербуржец, и он абсолютно прав: ни до собора, ни до Сенной доверившиеся указателю не дойдут.

Напомним, предыдущий ляп заметили в минувшие выходные в Коломне: там перепутали не только направления, но и ошиблись парой кварталов при установке указателей.

При этом накануне в Смольном заверили, что устранили ошибки, о которых сообщала пресса, и будут следить за выявлением новых.

– Во-первых, спасибо журналистам, которые указали на ошибки, допущенные в этих указателях. Мы их уже устранили. Во-вторых, мы создали две специальные группы мобильные, которые будут следить за этими указателями и при необходимости устранять граффити, например, или какие-то другие повреждения, – отметил вице-губернатор Владимир Кириллов.