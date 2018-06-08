Видеооператор заснял «наезд» огромной Луны на людей — НАСА дало объяснения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) опубликовало видео, снятое фотографом и видеооператором Даниэлем Лопесом на Канарских островах.

Автор установил свою камеру на острове Тенерифе в 16 километрах от вулканической вершины, на которой туристы наблюдали за восходом солнца. С помощью длиннофокусного объектива, визуально «приближающего» и увеличивающего объекты, в том числе находящиеся позади снимаемых, он запечатлел, как позади людей появляется гигантская Луна, быстро уходящая за гору.

Видео длится чуть больше двух минут, Луна видна в подробностях, с морями и горами. И это не таймлапс (замедленная киносъемка, при которой на экране движение становится быстрее), а реальная скорость заката небесного тела.

В НАСА, составляя профессиональный комментарий к видео, опубликованному в познавательной рубрике «Астрономическая картинка дня», подчеркнули, что хоть запись и получилась немного пугающей, людям на видео «ничего не угрожает»: Луна так велика из-за выбора объектива, а столь быстрое ее движение по небосклону — результат, по большей части, вращения Земли.