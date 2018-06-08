Финляндия снизит пошлину на импорт электроэнергии из России

С 1 июля будет снижен тариф на трансграничную передачу электроэгергии из России в Финляндию. Об этом 8 июня сообщает финский госоператор Fingrid.

Новый коэффициент на импорт энергии на линии 400 кВт во внепиковые часы составит 0,2; в часы пик – 0,0. Он будет действовать до 2019 года. Для сравнения: с 1.04.2017 значения коэффициентов составляли 0,32 для внепиковых часов и 0,1 – для пиковых. Ранее, с 1.06.2015, – 0,35 для тех и других.

Причиной снижения тарифов Fingrid называет корректировку тарифных доходов на издержки трансграничной торговли в период с 2016-го по 2019 г.

«Согласно финскому законодательству, расходы, связанные с трансграничной торговлей с Россией, должны покрываться тарифным доходом. Мы ожидаем, что доход будет слишком высок по сравнению с затратами, поэтому мы хотим снизить уровень тарифов», – пояснил «Фонтанке» Юри Виролайнен, отвечающий в Fingrid за операционное планирование. Сниженный коэффицент уменьшит расходы продавцов импортируемой электроэнергии внутри страны и повысит уровень её энергообеспечения, уверены в компании.

По словам представителя Fingrid, снижение тарифа увеличит объёмы импорта из России, но незначительно.

«Тариф динамический, то есть он зависит от разницы цен между ценой в Финляндии и региональной ценой на Северо-Западе России. Поэтому снижение параметров трансграничного тарифного уровня будет лишь косвенно способствовать торговле электроэнергией с Россией», – сказал Виролайнен.

Чистый импорт электроэнергии в Финляндию в прошлом году составил 20,4 тераватт-часа, это 24% от общего потребления электроэнергии. Из России было импортировано около 5,8 тераватт-часа.