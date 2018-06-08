Экс-начальник охраны Януковича: Президента Украины хотели застрелить, забросать «коктейлями Молотова» и сжечь заживо

Радикалы планировали в 2014 году «сжечь заживо» экс-президента Украины Виктора Януковича. Как пишут Українськi Новини, об этом на заседании суда 8 июня заявил бывший начальник штаба службы безопасности Януковича Владимир Павленко.

В Оболонском районном суде Киева проходит заседание по делу о госизмене Януковича. Павленко находится в Крыму, допрашивали его по видеосвязи. Он рассказал, что Янукович 21 февраля 2014 года совершал «плановый визит» в Харьков, где должен был выступить на съезде Партии регионов во Дворце спорта. Павленко якобы получил информацию от неких «групп активистов» об угрозе жизни президента.

«В Харькове планировалось убийство президента из огнестрельного оружия... или же они планировали при выезде кортежа забросать его «коктейлями Молотова» и заживо сжечь», – заявил Павленко.

И уточнил, что, узнав об этом, Янукович «экстренно решил бежать из Харькова в Донецк».