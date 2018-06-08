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08.06.2018 11:40

Waymo хочет запустить в Европе беспилотные такси

Производящая технологии для беспилотных автомобилей компания Waymo намерена вслед за Америкой запустить сервис роботакси и в Европе. Об этом накануне заявил в Турине глава подразделения Alphabet (Google) Джон Крафчик (John Krafcik), сообщает Business Day.

Компания находится в поисках европейского партнера и пока не готова говорить о конкретных сроках запуска такого проекта.

В США Waymo будет использовать для запуска сервиса беспилотных такси гибридные минивэны Chrysler Pacifica и электрические Jaguar I-Pace, старт намечен на конец следующего года. О масштабах проекта роботакси в Америке говорит хотя бы то, что одних Jaguar будет закуплено 20 000 штук, количество минивэнов Chrysler также будет исчисляться тысячами. Отметим, что Pacifica – это продукция концерна Fiat Chrysler Automobiles, то есть компании европейско-американской. Jaguar и вовсе имеет британскую «прописку», несмотря на то что владеет им индийская Tata. Очевидно, с поиском «европейских партнеров» у Waymo особых сложностей возникнуть не должно.

 


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