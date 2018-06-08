В Петербурге нашли трех незаконно ввезенных в страну детей

Судебные приставы разыскали трех детей, которых незаконно вывезли в Россию из Испании, Мальты и Италии. Об этом "Фонтанке" рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу 8 июня.

Как рассказали приставы, по запросу Минобрнауки они искали девочку восьми лет, родившуюся в Испании и вывезенную мамой-россиянкой без согласия отца, гражданина европейской страны. Ни по одному из адресов, где могла появиться женщина, ее найти не удалось, однако зацепкой стала задолженность за коммунальные услуги. Через управляющую компанию приставам удалось найти телефон матери беглянки. Разговор с приставами дал свои плоды, и ранее проживавшая на Пиренейском полуострове россиянка пошла на контакт с властями. Ее ознакомили с запросом Минобрнауки и Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.

Кроме того, приставам удалось установить местоположение женщины, которая без согласия отца-иностранца привезла 7-летнего сына из Республики Мальта, а также найти мать с 3-летним ребенком, запрос на поиск которого направил отец из Италии.

Судебные приставы подчеркнули, что не ведут статистику незаконного ввоза детей в Россию из других стран, однако с такими случаями их сотрудники периодически сталкиваются. Местонахождение трех детей, о которых рассказали в ведомстве, установили за последний месяц.

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей была принята в Гааге в 1980 году, но в России вступила в силу только в 2011-м. Документ предусматривает защиту детей от последствий их незаконного перемещения или удержания.