Путина встретили в Китае «Катюшей»

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. КНР поприветствовала российского лидера залпами пушек и исполнением «Катюши».

Как сообщает 8 июня пресс-служба Кремля, Путина встречал председатель КНР Си Цзиньпин на площади перед Домом народных собраний в Пекине. Перед главами России и Китая выступил военный оркестр Народно-освободительной армии КНР. Музыканты исполнили гимны двух стран под залпы пушек, а потом — песню «Катюша» и еще несколько композиций.

Путин уже успел провести встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

«Хотел бы отметить, что благодаря усилиям наших правительств, в том числе торгово-экономические связи между нашими странами развиваются, и развиваются успешно. Мы набираем хороший темп, что не может не радовать, ищем новые и новые сферы взаимодействия», – заявил президент России.

В эти минуты в Китае начались переговоры Путина с главой КНР Си Цзиньпином. Отметим, 9 – 10 июня российский президент примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао.