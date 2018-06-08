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08.06.2018 11:20

На первом социальном фестивале участники покажут торжество силы духа

В Петербурге 9 июня пройдет первый социальный фестиваль «Белые ночи для всех!». Пройдет он у Казанского собора.

Как сообщает комитет по соцполитике, в программе фестиваля выступления под открытым небом спортсменов клуба «Танец на колёсах», спортивного баскетбольного клуба «Баски», звезд эстрады, а также дефиле девушек конкурса «Невская краса».

Горожан и гостей Петербурга ждут к 14.00.

«История каждого человека, встречающегося на нашем жизненном пути, удивительна и уникальна. Она настоящая, светлая и очень мотивирующая. Первый социальный фестиваль "Белые ночи для всех!" приоткроет петербуржцам и гостям нашего прекрасного города завесу тайны из жизни настоящих героев, которые покажут торжество силы духа, мужества и веры над физическими ограничениями. Фестиваль научит нас по-новому видеть возможности, которые предоставляет нам жизнь. А также взаимодействию и красоте, которая рождается благодаря выносливости и постоянной работе над собой», – рассказала президент фонда поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота» Ирина Смолина.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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