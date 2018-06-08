Спасатели тушили текстиль на площадях комбината «Советская звезда»

Пламя разгорелось в здании прядильно-ниточного комбината в Адмиралтейском районе Петербурга утром 8 июня.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского ГУ МЧС, спасателей вызвали к третьему дому на Лифляндской улице в 10.07. Горело на пятом этаже в здании комбината «Советская звезда». Огонь занял 15 квадратных метров, горели текстиль и обстановка.

К 10.33 пожар локализовали.

На предприятии нашему изданию объяснили, что возгорание произошло на площадях арендатора. К ЧП привело воспламенившееся оборудование.