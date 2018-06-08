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08.06.2018 10:51

СМИ: «Зенит» интересуется капитаном «Наполи»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке полузащитника и капитана «Наполи» Марека Хамшика.

Об этом 8 июня пишет итальянский портал ITA Sport Press. По его информации, капитан покинет «Наполи» в любом случае — сейчас он только выбирает клуб, в который перейдет. Один из китайских клубов (название неизвестно) уже предложил за игрока 35 млн евро. Кроме того, интерес к Хамшику проявили мюнхенская «Бавария» и австрийский «Зальцбург». По сведениям  ITA Sport Press, «Зенит» также претендует на футболиста.

Марек Хамшик играет за «Наполи» с 2007 года. Он провел в составе итальянской команды 501 матч, забил 120 мячей и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Также выступает за сборную Словакии.


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