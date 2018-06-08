СМИ: По секретному приказу в России уничтожают сведения о репрессированных

В России уничтожают учётные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Происходит это на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года.

Об этом 8 июня пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова. По его сведениям, данные уничтожаются на основе межведомственного приказа под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ».

Согласно документу, карточки ликвидируются, когда со дня рождения осуждённых проходит 80 лет. Приказ подписан МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

«Уголовные дела граждан хранятся в ФСБ либо в госархивах. Но все они заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению»,— утверждает партнер Музея истории ГУЛАГа Сергей Прудовский.

Об уничтожении карточек правозащитники уже сообщили советнику президента РФ Михаилу Федотову. Тот не исключил, что вопросом займется возглавляемая им межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий.