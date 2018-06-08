Украина сообщила об открытии запасов газа под Харьковом

Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение на территории Харьковской области. Оно содержит примерно половину всего газа, который добывают на Украине за год.

На востоке постсоветской республики находятся запасы газа по меньшей мере в 200 миллионов кубометров, сообщает пресс-релиз компании "Укргаздобыча".

Месторождение нашли после полутора лет разведывательных работ. Украинский газовики считают, что в этом районе могут находится залежи газа до двух миллиардов кубометров в перспективе.

"Для "Укргаздобыча" создание новой ресурсной базы является критическим вопросом", – говорится в заявлении газовиков.

Вместе с тем, глобальных изменений открытие не принесет. В год Украина добывает примерно 450 миллионов кубометров газа, и этого объема не хватает для самообеспечения: в 2017-м потребление выросло уже до 6,02 млрд кубометров. По данным "Укртрансгаза" на начало года, в подземных хранилищах газа Украины находится 14,7 миллиарда кубометров. В апреле 2018 года эта страна отметила 880 дней без импорта российского газа, увеличив закупку в таких европейских странах, как Словакия, Венгрия и Польша.

В 2016 году залежи голубого топлива обнаружили на шельфе в Одесской области.