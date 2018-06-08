Российский «Терминатор-3» получит снаряды для борьбы с беспилотниками

Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор-3» получит новый боекомплект, в том числе снаряд с корректируемой траекторией, который позволит бороться с беспилотниками.

Подробности 8 июня сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник РИА Новости. «Пятидесятимиллиметровое орудие дает гораздо больше возможностей для работы по целям, чем 30-миллиметровые пушки еще советской разработки, которые установлены на «Терминаторе», закупаемом сейчас Минобороны России. Появляется ряд новых возможностей по борьбе с воздушными целями, в том числе с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами», — сказал источник.

По его словам, для орудия разрабатывается новый боекомплект, в том числе снаряд с подрывом на траектории и снаряд с корректируемой траекторией.

«Такой снаряд в определенных пределах может изменять свою траекторию, что поможет в борьбе против воздушных целей, в том числе беспилотников. Это существенно повышает эффективность орудия», — отметил собеседник агентства.

Ранее директор кластера «Вооружение» «Ростеха» Сергей Абрамов заявил, что формируется облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые будут способны поражать любые цели.