СМИ: Путин попросил организовать ему встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца заняться организацией переговоров с его американским коллегой Дональдом Трампом в Вене, утверждает The Wall Street Journal.

По данным издания, Курц согласился помочь с проведением саммита в австрийской столице для лидеров России и США. Канцлер пообещал поговорить на эту тему с Дональдом Трампом.

Американская сторона уже знает об инициативе Путина, однако пока не дала точного ответа.

Напомним, что информация о возможных переговорах Путин – Трамп появилась еще в марте, когда финский МИД заявил о такой возможности. Позже внешнеполитическое ведомство России опровергло сообщения о встрече двух лидеров в Хельсинки в ближайшее время.