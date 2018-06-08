Тереза Мэй предложит G7 совместно бороться с российскими кибератаками

Специальное подразделение для борьбы с «российскими кибератаками и тайными убийствами» предложит создать премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите G7 в Канаде.

Об этом сообщил американский портал BuzzFeed News 7 июня. Авторы сайта получили аудиозапись приватной встречи министра иностранных дел королевства Бориса Джонсона с группой депутатов-консерваторов, в ходе которой обсуждалась стратегия внешней политики Великобритании.

На ней Джонсон заявил, что на саммите G7 Тереза Мэй объявит план по созданию подразделения быстрого реагирования для борьбы с российскими кибератаками и убийствами. По его мнению, эта идея будет пользоваться поддержкой других стран.

«Путин испытывает глубокое чувство стыда, что он лидер страны, значимость которой так сильно сократилась в глобальном значении. Когда я был ребенком, Россия действительно что-то из себя представляла. Теперь у неё есть экономика размером с Австралию. Да, у русских много ядерного оружия, но их реальное значение в мире сильно уменьшилось. Путин — реваншист. Он хочет испортить жизнь таким, как мы», — сказал Джонсон.

В офисе премьер-министра Великобритании от комментариев отказались. Источник BuzzFeed News подтвердил, что на встрече G7 действительно планируют обсудить создание общей группы быстрого реагирования, однако прямого упоминания России не предполагается. Добавим, саммит G7 пройдет 8 – 9 июня.

Ранее СМИ сообщили, что российские хакеры атаковали Южную Корею перед встречей Трампа и Ким Чен Ына. В мае корпорация Cisco предупреждала о хакерах из России, которые готовят кибератаку на госструктуры Украины.