США предлагают провести церемонию награждения ЧМ-2018 за пределами России

Хельсинкская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая создана при правительстве США, считает, что церемонию награждения победителей российского мундиаля необходимо перенести на нейтральную территорию, чтобы не показывать одобрения властям РФ. Об этом говорится в докладе "Красивая игра и уродливый режим".

В ходе своего исследования комиссия при американском правительстве пришла к выводу, что предстоящий чемпионат мира Россия якобы хочет использовать для улучшения своего имиджа и обогащения элит, а не для того, чтобы организовать праздник спорта. Отмечается, что иностранные болельщики могут подвергаться риску насилия.

"В идеале Международная федерация футбола могла бы провести церемонию награждения победителей Кубка мира за пределами России", – предлагается в докладе.

Авторы также считают, что не стоит выражать одобрения в адрес Владимира Путина как президента России, устраивающей мундиаль в 2018-м.

В будущем комиссия предлагает проверять страны, собирающиеся принимать ЧМ, на соответствие высоким стандартам, чтобы смыть "пятна с репутации великого турнира".

Хельсинкская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе – независимое агентство, созданное Конгрессом США в 1975 году для контроля за соблюдением Хельсинкских соглашений 1975 года, которые были подписаны 35 странами по инициативе социалистического лагеря. Комиссия состоит из девяти членов Палаты представителей США, девяти человек из Сената и представителей от Госдепа, а также департаментов по обороне и торговле.

Финал Кубка мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Семь матчей турнира примет Петербург.