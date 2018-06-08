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08.06.2018 09:25

Помощник генпрокурора переходит на должность заместителя главы МЧС

Помощник генерального прокурора Юрия Чайки по особым поручениям Алексей Серко переходит в МЧС, он займет пост заместителя министра Евгения Зиничева. Ранее глава МЧС объявил о начале проверки в ведомстве для «выводов и решений»

Подробности 8 июня сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с процессом согласования кандидатуры Серко. «Документы о его переходе в МЧС уже готовы», — подчеркнул он.

Информацию о переходе Серко также подтвердил его коллега по работе в органах прокуратуры. «Он в настоящее время занимает должность старшего помощника генерального прокурора по особым поручениям и находится на очень хорошем счету у руководства», — сказал источник. По его словам, Серко занимался вопросами обеспечения деятельности центрального аппарата органов прокуратуры, а также организации официальных мероприятий, в том числе и международного уровня.

В июне 2014 года Серко было присвоено звание государственного советника юстиции третьего класса. Он имеет звание генерал-майора юстиции.

С 2003 года по ноябрь 2011 года Серко работал сначала заместителем, а затем первым заместителем руководителя аппарата Совета Федерации. В биографии на сайте Совфеда уточняется, что Серко родился 22 октября 1969 года, окончил Высшее политическое училище им 60-летия ВЛКСМ Внутренних войск МВД СССР (сейчас Санкт-Петербургский военный институт Росгвардии) и Санкт-Петербургский государственный университет.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом, опубликованным на официальном портале правовой информации, освободил от должности первого заместителя министра МЧС Владимира Степанова и назначил на эту должность генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна. Также заместителем министра был назначен Андрей Гурович, который до сих пор руководил Управлением Федерального казначейства по Москве.

Источники агентства, близкие к руководству МЧС, сообщали, что решение об уходе экс-главы МЧС Владимира Пучкова было принято в середине апреля — мартовский пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» «стал последней претензией» руководства страны к министру. После прихода Зиничева в ведомстве проводится комплексный анализ деятельности, на основании результатов которого, как сказал новый министр, «будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения».

 


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