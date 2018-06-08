Такси из Пулково в Коломну стоило гостю из Германии 10 тысяч рублей

В преддверии чемпионата мира по футболу петербургские таксисты ставят рекорды в области ценообразования. Не всякий, кто прилетел в Пулково, сможет удовлетворить потребности жадных перевозчиков.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, трудности возникли у прилетевшего накануне в Петербург туриста из Германии. Чтобы добраться до гостиницы на улице Александра Блока, 8, он решил воспользоваться услугами такси. Водитель сразу оценил акцент пассажира и по окончании поездки попросил у него десять тысяч рублей. Немец удивился такому шикарному приёму и переспросил: «Не много ли?» Извозчик, не моргнув глазом, ответил: «Такой тариф». Получив деньги, он не выдал никакой квитанции.

Позже 39-летний турист с заявлением обратился в полицию.