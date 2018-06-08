СМИ: Трамп не будет встречаться с Терезой Мэй из-за её «учительского» тона

Президент США Дональд Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G7 в канадском Квебеке. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в американском правительстве.

Издание утверждает, что американский лидер устал от «учительского» тона Терезы Мэй. «Не обижайся, но она как школьная учительница. Не думаю, что у нее с кем-то хорошие отношения», — сказал источник.

Другой собеседник добавил, что Трамп был недоволен частыми просьбами британского премьер-министра, которые, по его мнению, выглядят как попытка использовать отношения между странами для собственной выгоды.

В Белом доме ранее сообщали, что Трамп проведет встречи с лидерами Канады и Франции Джастином Трюдо и Эммануэлем Макроном.

Саммит G7 пройдет 8 – 9 июня в Квебеке.