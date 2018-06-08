Налетчик на велосипеде вывез из "Связного" на Большой Охте выручку и смартфонов почти на миллион

Разбойник в маске без труда смог обнести магазин сети "Связной" в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", продавцы салона на Среднеохтинском проспекте, 25, не смогли оказать сопротивления налетчику с пистолетом, появившемуся на пороге торговой точки вечером 7 июня. Злоумышленник, лицо которого было скрыто маской, забрал дневную выручку из кассового аппарата, а также средства из сейфа — всего 557 тысяч рублей. В заранее припасенный рюкзак также отправились шесть «Айфонов» стоимостью 394 тысячи. Таким образом, общий ущерб составил почти миллион рублей.

С места преступления преступник скрылся на велосипеде. Уходил дворами.