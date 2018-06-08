Проспект Славы парализовал сломавшийся светофор

Движение по проспекту Славы в Петербурге парализовано утром 8 июня. Дорога встала в обе стороны из-за светофора, который традиционно вышел из строя на перекрестке с Бухарестской улицей.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость потока по проспекту Славы от улицы Типанова не превышает 5 километров в час. В противоположную сторону, от Софийской улицы, ситуация такая же. Бухарестская движется с аналогичной скоростью.

В пробке вынуждены простаивать не только водители, но и пассажиры общественного транспорта, который также с трудом преодолевает загруженный участок. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, регулировщика на сложном перекрестке пока не наблюдается.