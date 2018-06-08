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08.06.2018 08:36

Проспект Славы парализовал сломавшийся светофор

Движение по проспекту Славы в Петербурге парализовано утром 8 июня. Дорога встала в обе стороны из-за светофора, который традиционно вышел из строя на перекрестке с Бухарестской улицей.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость потока по проспекту Славы от улицы Типанова не превышает 5 километров в час. В противоположную сторону, от Софийской улицы, ситуация такая же. Бухарестская движется с аналогичной скоростью.

В пробке вынуждены простаивать не только водители, но и пассажиры общественного транспорта, который также с трудом преодолевает загруженный участок. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, регулировщика на сложном перекрестке пока не наблюдается.


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06.06.2018 10:10
Компания FlowersF42 приглашает на вечер неоклассической музыки
19 июня в Союзе Композиторов состоится презентация второго альбома петербургского композитора и пианиста Дмитрия Жученко «Рояль. Отель» и одновременно – дебют Натальи Змачинской в качестве прозаика
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:01
«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
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