На Украине сообщили о перехвате транспортным самолётом корабля ВМФ России

Военно-транспортный самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины вылетал на перехват корабля Военно-морского флота России в Черном море.

Как сообщает 8 июня «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, украинские СМИ пишут, что инцидент произошел еще 2 июня возле острова Змеиный, который относится к Одесской области. Там якобы заметили малый ракетный корабль, к которому и отправили транспортный самолет.

Утверждается, что после обнаружения российский корабль ушел в открытое море. В министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Ан-26 — военно-транспортный самолёт, разработанный в конце 60-х годов прошлого века. Может оснащаться бомбами калибром до 500 килограмм, конструкция предусматривает четыре балочных держателя.