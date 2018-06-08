Яндекс решил, что самый популярный футболист России - Дмитрий Тарасов
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов стал самым популярным российским футболистом по итогам исследования, проведенного «Яндексом». Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно данным «Яндекса», имя хавбека стало самым запрашиваемым в Рунете — 1,82 миллионов запросов. Второе место занял нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин (0,84 миллионов запросов), замкнул тройку лидеров форвард «Краснодара» Федор Смолов (0,39 миллионов).
В десятку также попали Александр Кокорин («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Артем Дзюба (тульский «Арсенал»), Денис Глушаков («Спартак»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Головин и Алан Дзагоев (оба — ЦСКА). При этом трансферная стоимость Дзюбы (который уже вернулся в "Зенит" из аренды -прим.ред.) поисковиком оценена в 6 млн евро, а лидер рейтинга популярности оценён всего в 2 млн евро. Легенда "Зенита" и сборной России 37-летний Андрей Сергеевич Аршавин согласно анализу поисковика стоит при переходе в другой клуб 300 тысяч евро.
Отмечается, что данные учитывают запросы в «Яндексе» с июля 2017 года по апрель 2018 года..