Лиза Монеточка: Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг

Еще
10:37 08.06.2018
Пришлите свою новость!
10:29
Украина сообщила об открытии запасов газа под Харьковом
10:13
Российский «Терминатор-3» получит снаряды для борьбы с беспилотниками
09:47
СМИ: Путин попросил организовать ему встречу с Трампом
09:44
Тереза Мэй предложит G7 совместно бороться с российскими кибератаками
09:30
США предлагают провести церемонию награждения ЧМ-2018 за пределами России
09:25
Помощник генпрокурора переходит на должность заместителя главы МЧС
09:01
СМИ: Трамп не будет встречаться с Терезой Мэй из-за её «учительского» тона
08:41
Налетчик на велосипеде вывез из "Связного" на Большой Охте выручку и смартфонов почти на миллион
08:36
Проспект Славы парализовал сломавшийся светофор
08:26
На Украине сообщили о перехвате транспортным самолётом корабля ВМФ России
08:12
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
08:06
Facebook по ошибке отключила приватный режим для 14 миллионов пользователей
01:55
Фильмы про ад Данте, ленинградский андерграунд и Пугачеву покажут на свежем воздухе
01:42
В “Авроре” вспомнят “Лоуренса Аравийского”
01:26
Как говорить с подростками о блокаде, расскажут в Фонтанном доме
01:04
В “Родине” пройдет мини-ретроспектива Альмодовара
00:37
Яндекс решил, что самый популярный футболист России - Дмитрий Тарасов
00:21
Депутаты Рады заявили о потере контроля над Одессой
00:13
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с председателем комитета начальников штабов США
07/06
Газпром обратился в суд в Швейцарии из-за спора с Нафтогазом
07/06
Мексика подала иск в ВТО из-за пошлин США
07/06
Госсекретарь США: Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности
07/06
СБУ: В банковской ячейке Вышинского нашли пистолет и 200 тысяч долларов
07/06
Зеппельту вручили главный орден ФРГ
07/06
Ереван будет против присоединения Баку к ЕАЭС
07/06
Трамп посулил КНДР "светлое будущее"
07/06
Сборная Испании прилетела в Россию на мундиаль
07/06
НАТО создаст два новых командования: в Норфолке и Ульме
07/06
Власти Австралии вновь решили не ездить на российский мундиаль
07/06
Порошенко позовут на саммит НАТО
07/06
Россия одобрила строительство "Северного потока - 2"
07/06
«Фонтанка» - лауреат премии Free Media Awards 2018
07/06
В Мраморном дворце проведут лежачий концерт
07/06
Грязный фонтан на Большой Морской обещают отмыть к мундиалю
07/06
Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву
07/06
Из 47 человек в «списке Бабченко» охрану приставили только к семерым
07/06
Зюганов предложил провести референдум о пенсионном возрасте: Мужик и так не доживает до пенсии!
07/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июня
07/06
В гибели не дождавшегося скорой помощи петербуржца обвинили диспетчера
07/06
Пожар в «рыжем лесу» Чернобыля тушили два дня
07/06
Лжеполицейские заставили петербуржца признаться в хранении наркотиков и потребовали выкуп
07/06
На дороги Петербурга и Ленобласти выходят молодые лоси
07/06
Шведы одобрили «Северный поток - 2»
07/06
На набережной Фонтанки полностью завершен ремонт
07/06
При взрыве на полигоне в Ленобласти пострадали трое военных
07/06
Смольный поможет родственникам раненной в Сирии женщины, которая обратилась к Путину
07/06
Мурзинка снова стала цвета баклажана, на месте работают экологи и чиновники
07/06
Путин о покушении на Бабченко: Любая инсценировка всегда контрпродуктивна
07/06
Газзаев, пожелавший Путину помощи от святых: Мне удалось сказать ему то, что я хотел
07/06
Председатель «милоновского» избиркома ушел в отставку
07/06
Глава Фонда капремонта: Нашим сотрудникам нужна справка от психиатра
07/06
Бесхозный предмет убрали с путей, движение на синей линии метро восстановлено
07/06
Путин пообещал гражданство РФ раненной в Сирии
07/06
Путин рассказал, что готовит себе преемника неклассическим способом
07/06
Петербуржцы задолжали в Фонд капремонта 1,2 миллиарда
07/06
Антимонопольщики возбудили дела в регионах из-за роста цен на бензин
07/06
Путин: Олега Сенцова не будут обменивать на Кирилла Вышинского
07/06
Бесхозный предмет остановил поезда на синей линии метро от «Парнаса» до «Петроградской»
07/06
Путин не знает, почему мясо коровы называется говядиной
07/06
Финны не стали ездить в Россию чаще
07/06
За «заботу» о наркоманах двое пожилых петербуржцев предстанут перед судом
07/06
Президент о Сирии: Наши военные будут находиться там до тех пор, пока это выгодно РФ
07/06
Путин рассказал, какое оружие из послания Федеральному собранию уже есть в армии
07/06
Глава МВД Украины: Донбасс вернем полицейской спецоперацией
07/06
Путин объяснил, откуда брать новых граждан в условиях демографической ямы: помогут беженцы из ДНР и ЛНР
07/06
Президент призвал развивать использование газомоторного топлива в РФ
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
08.06.2018 09:58

Лиза Монеточка: Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг

Её уже называли голосом поколения 20-летних, новой Земфирой и даже Цоем в юбке. После двух аншлагов в Петербурге певица Монеточка рассказала, почему поддержать Навального или Путина на митинге — это как «взять грех на душу» и откуда она знает, что в девяностые «все бегали голые».
Лиза Монеточка: Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг

Юная звезда российского Интернета, выпустившая, как уверены критики, лучший российский поп-альбом 2018 года, песни из которого сейчас в топе всех сетевых чартов, между двумя подряд концертами в Петербурге (все билеты проданы) поговорила с «Фонтанкой». Про ужасные 90-е, которые она не застала, про Россию, которую все хоронят, а она не тонет, политические лозунги и проблемы, которые реально волнуют её поколение Z.

- Концерт Сергея Шнурова стоит от 200 тысяч долларов. Сколько стоит концерт Монеточки?

– Подешевле. Я, если честно, пока с этим не разобралась. У меня до этого был один ценник, грубо говоря, а сейчас он очень сильно изменился. И я как-то не совсем понимаю, откуда нужно брать эту сумму и какое предложение надо выставлять. Методом экспериментов каких-то, непоняток пытаюсь выяснить, сколько же стоит мой концерт. Пока я еще не знаю.

- В 2016 году, когда все начиналось, организацией занималась твоя мама. Сейчас она занимается финансами или какой-то менеджер есть?

– Она помогает мне очень-очень сильно, но все равно её не хватает, она не справляется, и я сейчас очень ищу человека.

- Как создаются песни Монеточки? Как это происходит технически, сколько занимает по времени?

– До этого было очень быстро. Я могла записать песню за один день и в этот же день её выложить. В новом альбоме все, конечно, подольше и посложнее. И в общей сложности мы, наверное, месяца 4 работали над всем этим альбомом. Убирала целые куплеты, очень много песен, которые я написала, не вошли. Редакторской работы было очень много. Получилось вроде классно. Значит, так и надо.

- Критики анализируют твои тексты на пример параллелей с поэтами Серебряного века. Ты их читаешь? 

– Очень приятно, когда твои тексты разбирают с точки зрения лингвистики, потому что я не вкладываю туда каких-то прямых параллелей. Может, что-то отпечатывается, я очень люблю поэтов Серебряного века и очень люблю читать, как люди все это разбирают, находят смыслы. Что может быть прекраснее, чем новый, внезапно открывшийся смысл в твоей песне?

- Свои тексты не хочется усложнить?

– Я попыталась усложнить их в новом альбоме. И там очень много интересных рифм, которыми я правда горжусь, которые нестандартные. Но задача не в том, чтобы усложнить, а в том, чтобы, наоборот, упростить. Моя задача научиться делать так легко, через какие-то детали, фразы, какие-то мелочи, самый сложный смысл и ощущение донести напрямую.

- А какой рифмой гордишься больше всего?

– «Ты говоришь, как скрипит задвижка»…

- Над чем смеяться в песнях точно не будешь?

– Я считаю, что есть много вещей, над которыми нельзя смеяться. Для меня это, например, религия. Я хоть и не религиозный человек, но я обожаю иконопись, и я считаю что именно это наш культурный багаж, который надо ценить и нельзя осквернять. Нам просто очень интересно про это рассказывают в институте. Я никогда не стала бы смеяться над этим.

- А над чем можно посмеяться?

– Над девчонками московскими можно посмеяться. Им как-то так весело и легко живется. Уже даже хочется не смеяться, а как в песне «Кумушки» спросить, почему это у них все так хорошо. Почему у них все так легко и нет никаких проблем и заморочек? Над моделями можно посмеяться.

- Сама не боишься, что эстраду завоюешь, решишь себе сделать губы?

– Тогда будете смеяться надо мной. Это будет правильно. Хотя я не знаю, губы, мне, кажется, не надо.

- В новом альбоме первая песня про 90-е. «В девяностые убивали людей и все бегали абсолютно голые». Откуда это все?

– Всем людям моего поколения родители рассказывают о 90-х, все эти страшные байки, и для нас 90-е это некая такая сказка перед сном. Какой-то странный мир, про который мы все немножко знаем. Что там было страшно, выходишь на улицу — бандиты стреляют. И я хотела вот это вот передать как мне это рассказывают родители про это время. Сама я про него, конечно, не знаю. И так и говорю: только из кассет и песен Кровостока.

- Тебя называют голосом поколения Z. Что это за поколение?

–  Я не отношу себя ни к какому конкретному поколению. Я очень люблю людей разных эпох, стихи разных эпох, и у меня нет ощущения, что я прямо привязана к современности. Больше наоборот как-то.

- А каково это нести ответственность за целое поколение?

– Я думаю у родителей есть ответственность за поколение. Если у меня будут дети, то у меня будет ответственность за них. А если человек который занимается творчеством, пишет стихи и песни на большую аудиторию, и будет еще в голове держать то, что он должен быть за что-то ответственен, кого-то воспитывать – у него вообще ничего не получится. Потому что это очень тяжело и так. Нет такого – «сейчас я буду учить поколение». Ты просто не можешь не писать, потому что тебя это жрет изнутри, если ты это не высказываешь через музыку и стихи.

- Песня «Русский ковчег». «И вечно жить нам, и вечно плыть нам». Она про неприкаянную Россию, которая не имеет причала, или про счастье в вечном движении?

– Она не про счастье, а про странность этого вечного движения. Все всё время говорят: в России кризис, она сейчас уже погибнет, уже конец, уже вот всё, мы на предельной точке, а она все плывет и не тонет. Я очень Сокуровым вдохновилась. У него есть фильм «Русский ковчег». Последняя фраза: «И вечно жить нам, и вечно плыть нам».

- А какие проблемы современной России тебе больше всего заметны? Что ты больше всего чувствуешь?

– Мне лично больше всего заметны проблемы студентов, например. Очень дорого в столовой, очень мало бюджетных мест стало. В Год кино во ВГИКе, когда я поступала, сократили на одно место на факультете. Вот такие проблемы меня беспокоят. А про все остальное я не знаю. Их не беспокоят мои проблемы, и меня не беспокоят их проблемы.

- Когда в сети вбиваешь «Монеточка», то появляется строчка «оппозиционные песни для девочек».

– Это я сама написала. Мне кажется, это просто смешно. В «Твиттере», по-моему, прочитала или что-то такое. И меня это так рассмешило. Это так мило звучит. Имелось в виду: серьезные взрослые вещи в милой оболочке. Точно так же построено название моего альбома («Раскраски для взрослых»). Точно так же построена обложка. Вроде бы серьезно, душно, а вроде бы мило, легко и понято. Я этого пыталась добиться везде.

- А твои друзья — они за Путина или за Навального?

– Таких людей нет среди моих друзей. Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг или лозунг. Мне кажется, есть вещи гораздо важнее.

- Если завтра Алексей Навальный скажет — Лиза, поддержи меня на митинге?

– Нет! Ни Навального, никого. Поймите, мне 20 лет, я не жила жизнь, я не знаю, как было, я не знаю, кто врет. У меня нет никаких навыков, чтобы отличить правду от лжи, и я буду еще кого-то призывать? Зачем мне такая ответственность и грех на душу? 

- Какие темы живут в вечности?

– Любовь, семья, самокопание.

- А подросткам 15-летним, которых много было на концерте, про вечность интересно?

– Это миф, что все эти высокие, возвышенные темы это все всегда высокопарно, грузно, старославянизмами какими-нибудь. Все эти вечные вещи растворены в нашей обыденности. И я считаю, что искусство настоящего творца в том, чтобы из этого раствора вычленить вот эти крупицы. И найти в самых повседневных, неприятных, стремных, модных вещах вот эти вечные темы, которые всех на самом деле волнуют. Я не считаю, что скучно. Это может быть песня про Гошу Рубчинского, это может быть песня про Суприм. Для меня нет противопоставления между модным и вечным. Все всегда слитно и вместе.

- Тебя сравнивают с Земфирой и называют Цоем в юбке. 

– Мне кажется, у нас разный подход к стихам. Я как раз недавно переслушивала Земфиру и «Черный альбом» Цоя. Мне он кажется каким-то космическим.Я не понимаю, как можно писать стихи именно так. Для меня близок скорее подход Нойза, через смыслы, логику. У Цоя и Земфиры через какие-то образы, ощущения. Я мечтаю научиться так писать, но мне кажется, что это не мой стиль и я на них не похожа. 

Беседовал Илья Казаков для «Фонтанки.ру»


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39

Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут

Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19

10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин

Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43

Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ

4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Путин попросил организовать ему встречу с Трампом
Тереза Мэй предложит G7 совместно бороться с российскими кибератаками
СМИ: Трамп не будет встречаться с Терезой Мэй из-за её «учительского» тона
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с председателем комитета начальников штабов США
СБУ: В банковской ячейке Вышинского нашли пистолет и 200 тысяч долларов
Зеппельту вручили главный орден ФРГ
Ереван будет против присоединения Баку к ЕАЭС
Власти Австралии вновь решили не ездить на российский мундиаль
Порошенко позовут на саммит НАТО
«Фонтанка» - лауреат премии Free Media Awards 2018
Лиза Монеточка: Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг
В каких трусах полицейские служат России
Молодо. Зелено. Васкелово.
Введите санкции. Спасибо
Копите на хорошую пенсию сами. С любовью, государство
Что делить Сергею и Матильде Шнуровым в Петербурге
Как не попасть в «черный список» авиакомпаний
Музей Стругацких в Пулково, интеллигентные баттлы и музыка в Крыму: на что потратят президентские гранты в Петербурге
Бензин-бензин, не расти
Джоанна Стингрей: У КГБ и ФБР одна школа
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву

Куда можно проехать по пропуску на Крестовский

"Автодор"

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

Новости компаний
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:53
Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
ГК «Эталон»
05.06.2018 13:54
В ЖК «Галактика.Премиум» начались продажи коммерческих помещений
Начались продажи встроенных коммерческих помещений в ЖК «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота».
Setl City
04.06.2018 16:30
Гости «Фестиваля на Кирочной» побывали в Петербурге начала XX века
Фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц в XX веке состоялся 2 июня во дворах элитных жилых комплексов Setl City «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши» в Центральном районе
фото предоставлено компанией «КОРИС ассистанс»
04.06.2018 15:32
Медицинскую безопасность ЗСД Фестиваля обеспечивала компания «КОРИС»
В субботу состоялся спортивный марафон и одновременно семейный праздник Фестиваль ЗСД - Засвети Скоростной Диаметр. Новое для нашего города мероприятие объединило тысячи участников и гостей. Партнером этого масштабного проекта выступила компания «Корис ассистанс»
shutterstock.com
04.06.2018 12:31
130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского
В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.