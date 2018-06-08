Депутаты Рады заявили о потере контроля над Одессой

На имя секретаря Совета нацбезопасности Украины депутаты Рады направили письмо с просьбой не допустить повторения в Одессе сценария Донбасса.

Текст письма в Facebook 7 июня опубликовал депутат Игорь Луценко. Он и несколько подписавшихся под обращением парламентариев потребовали у Александра Турчинова вернуть контроль над Одессой. В городе, по мнению Луценко, усилился террор против украинских националистов. «Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов», – считает депутат.

Напомним, ранее в Одессе в годовщину трагедии 2 мая был задержан мужчина с гранатой в сумке. Он находился неподалёку от маршрута следования марша «Украинского порядка».

Справка: 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно.