Начальник Генштаба ВС РФ встретится с председателем комитета начальников штабов США

Начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд проведут в пятницу, 8 июня встречу в Хельсинки.

"В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряженности", — сообщило российское министерство обороны.

В финской столице Герасимов также будет принят президентом Финляндии Саули Ниинистё и встретится с главнокомандующим финскими вооруженными силами Ярмо Липдбергом, добавили в ведомстве.

Финские силы обороны ранее сообщили, что Данфорд также встретится с Ниинистё и Линдбергом.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник 2 июня сообщала, что главы генштабов США и России, скорее всего, проведут переговоры перед возможной встречей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.