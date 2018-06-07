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07.06.2018 23:57

Газпром обратился в суд в Швейцарии из-за спора с Нафтогазом

ПАО «Газпром» обратилось в швейцарский суд для предоставления доступа материалам дела о взыскании его активов в Швейцарии. Компания в дальнейшем намерена обжаловать действия судебных приставов, говорится в сообщении российской газовой монополии.

Отмечается, что аналогичное заявление в голландский суд компания собирается направить позднее. В «Газпроме» добавили, что к настоящему моменту не получил ни от кого официальных уведомлений о принудительном исполнении решений суда в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что «Газпром» пока не намерен выплачивать «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, которые в феврале присудил Стокгольмский арбитраж по итогам рассмотрения двух судебных разбирательств между компаниями.

Правительство России изучит вопрос о поддержке «Газпрома» после ареста его активов в Европе, об этом 5 июня заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Он уточнил, что окончательное решение будет принято после юридических консультаций.

Активы компании «Газпром» в Голландии арестованы в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом 5 июня в Twitter cообщил «Нафтогаз Украины», который отсудил у российской госкомпании 2,6 миллиарда долларов в рамках транзитного разбирательства.

Об аресте активов «Газпрома» в Голландии украинская компания ходатайствовала на прошлой неделе. Шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» не стали сотрудничать с судебными исполнителями. В «Нафтогазе» утверждают, что активы все равно будут арестованы. В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, которая занимается международными проектами российской госкомпании. Также в Голландии расположена компания Gazprom Energy.

В конце мая по просьбе украинской стороны судебные приставы описали имущество в офисе компании Nord Stream AG в Швейцарии. В «Газпроме» признали факт описи, но воздержались от комментариев до получения официальных документов.

Справка:

28 февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому». Российскую компанию обязали выплатить 4,63 млрд долларов за недопоставленный газ по транзитному договору. С учетом долга украинской компании за, «Газпром» остался должен 2,56 млрд долларов. Российская компания подала апелляцию на решение суда.


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