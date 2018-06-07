Мексика подала иск в ВТО из-за пошлин США

Правительство Мексики обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) для консультации с Вашингтоном по решению спора о пошлинах на сталь и алюминий. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мексика запросила консультации в ВТО с США касательно их пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий.

1 июня президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз стали и алюминия из стран Европейского союза (ЕС), Канады и Мексики.