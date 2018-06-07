Госсекретарь США: Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент признает желание КНДР обеспечить свою безопасность и готов обеспечить, что КНДР, которая откажется от оружия массового поражения, будет в безопасности", — заявил Помпео на пресс-конференции в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп надеется на то, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном обеспечит «светлое будущее» Северной Кореи. По его словам, он рассчитывает на то, что она станет началом нового светлого будущего для Северной Кореи. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре запланирована на 12 июня. Ранее лидеры стран её неоднократно отменяли из-за упрёков в личных оскорблениях.