СБУ: В банковской ячейке Вышинского нашли пистолет и 200 тысяч долларов

Служба безопасности Украины заявила что провела в банковской ячейке журналиста Кирилла Вышинского санкционированный обыск. Там был найден договор с МИА «Россия Сегодня», пистолет и крупная сумма денег.

Об этом сообщают СМИ Украины со ссылкой на пресс-службу СБУ 7 июня. Заявление об обыске сопровождается фото. На них запечатлён предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906», трудовой договор и валюта, доллары и евро. Всего, как утверждает СБУ, в ячейке лежало 200 тысяч долларов.

На заявление СБУ уже отреагировали в России. В пресс-службе МИА «Россия Сегодня» удивились, что «у Вышинского не нашли танк», а директор медиагруппы считает, что журналисту «создают образ комиссара с наганом». «Россия точно не вооружает журналистов», – уверен Дмитрий Киселев.

Напомним, главный редактор РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский арестован 17 мая на два месяца, Киев обвиняет его в госизмене. Ранее его адковат сообщал, что пока журналист находится в СИЗО, его квартиру обокрали. Обыски прошли не только в банке, но и в редакции. Там нашли российский паспорт на имя Вышинского. Он уже заявил, что намерен отказаться от гражданства Украины и попросил у Владимира Путина правовой защиты со стороны консульства и посольства. Российский президент во время прямой линии 7 июля отказался менять Вышинского на осуждённого и объявившего голодовку в России украинского режиссёра Олега Сенцова.