Зеппельту вручили главный орден ФРГ

Немецкий журналист и эксперт телекомпании ARD Хайо Зеппельт награжден орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

«Где государство становится допинг-преступником, там отважные журналисты могут отличиться тем, что своими расследованиями раскрывают обман, называют виновников и требуют соблюдения правил», — заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер при вручении награды. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Помимо Зеппельта, высшей награды Германии был удостоен бывший руководитель института биохимии при Высшей спортивной школе в Кельне, являющегося одной из известнейших антидопинговых лабораторий в мире, Вильгельм Шенцер.

В начале мая Зеппельту пытались отказать в получении визы для въезда в Россию. Из-за этого он не смог бы посетить матчи чемпионата мира. Однако четыре дня спустя министр иностранных дел Германии Хейко Маас написал, что журналисту позволили посетить русский мундиаль.

Хайо Зеппельт специализируется на расследованиях использования спортсменами допинга в разных странах, в том числе и в России. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы-расследования о нарушениях антидопинговых правил в России. Зеппельт также известен тем, что побил журналистов ВГТРК.