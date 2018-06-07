Трамп посулил КНДР "светлое будущее"

Президент США Дональд Трамп надеется на то, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном обеспечит «светлое будущее» Северной Кореи. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он рассчитывает на то, что она станет началом нового светлого будущего для Северной Кореи. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре запланирована на 12 июня. Ранее лидеры стран её неоднократно отменяли из-за упрёков в личных оскорблениях.

США неоднократно заявляли о том, что готовы силовым способом ответить на разработку КНДР ядерного оружия и средств его доставки.

Президент России Владимир Путин пригласил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына в Россию, глава КНДР может посетить Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2018-го.