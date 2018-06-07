НАТО создаст два новых командования: в Норфолке и Ульме

Представитель НАТО Оана Лунгеску 7 июня в твиттере сообщила о том, что министры обороны стран альянса утвердили планы по созданию двух новых командований – в Германии и Соединенных Штатах.

«Новый командный центр по Атлантике будет базироваться в Норфолке, США, а командование по логистике — в Ульме, в Германии», — написала Лунгеску.

We agreed that our new Joint Force Command for the Atlantic will be based at Norfolk, #US & a new Enabling Command at Ulm in #Germany – essential for #NATO reinforcements – SG @jensstoltenberg pic.twitter.com/OfuCzN8DW5 — Oana Lungescu (@NATOpress) 7 июня 2018 г.

Накануне Reuters сообщало о том, что США представят НАТО новый план сдерживания России на саммите военного блока. Вашингтон подталкивает союзников к тому, чтобы привести в готовность как можно больше батальонов, кораблей и самолетов для укрепления позиций НАТО против любого российского «нападения».

Напомним, 7 июня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что президент Украины будет приглашен на следующий саммит НАТО.