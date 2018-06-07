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07.06.2018 21:59

НАТО создаст два новых командования: в Норфолке и Ульме

Представитель НАТО Оана Лунгеску 7 июня в твиттере сообщила о том, что министры обороны стран альянса утвердили планы по созданию двух новых командований – в Германии и Соединенных Штатах.

«Новый командный центр по Атлантике будет базироваться в Норфолке, США, а командование по логистике — в Ульме, в Германии», — написала Лунгеску.

Накануне Reuters сообщало о том, что США представят НАТО новый план сдерживания России на саммите военного блока. Вашингтон подталкивает союзников к тому, чтобы привести в готовность как можно больше батальонов, кораблей и самолетов для укрепления позиций НАТО против любого российского «нападения».

Напомним, 7 июня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что президент Украины будет приглашен на следующий саммит НАТО.


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