НАТО создаст два новых командования: в Норфолке и Ульме

Представитель НАТО Оана Лунгеску 7 июня в твиттере сообщила о том, что министры обороны стран альянса утвердили планы по созданию двух новых командований – в Германии и Соединенных Штатах.

«Новый командный центр по Атлантике будет базироваться в Норфолке, США, а командование по логистике — в Ульме, в Германии», — написала Лунгеску.

We agreed that our new Joint Force Command for the Atlantic will be based at Norfolk, #US & a new Enabling Command at Ulm in #Germany – essential for #NATO reinforcements – SG @jensstoltenberg pic.twitter.com/OfuCzN8DW5

