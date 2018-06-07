Порошенко позовут на саммит НАТО

Президент Украины Петр Порошенко будет приглашен на саммит НАТО в июле этого года, но формат пока не определен. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг 7 июня.

«Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока не определили конкретный формат и конкретный тип встреч, но он будет приглашен. Остается уточнить, в каком формате будут встречи, но президент Порошенко приглашен», — сказал Столтенберг.

Издание обращает внимание, что визит Порошенко на саммит пройдет на фоне того, как Венгрия из-за языкового закона блокирует проведение встреч Комиссии Украина – НАТО на министерском и высшем уровнях, пишет «Европейская правда».

В марте Порошенко направил письмо Столтенбергу, в котором попросил предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ).