Россия одобрила строительство "Северного потока - 2"

Компания Nord Stream 2 AG 7 июня получила разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в России. Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

"Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы", – сообщает компания.

«Мы очень рады получению данного разрешения, которое является результатом слаженной и кропотливой работы нашей команды в рамках комплексного процесса получения разрешений. Получение разрешения на строительство в России является важным этапом для реализации проекта «Северный поток – 2» в целом», — подчеркнул Сергей Сердюков, технический директор компании Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 необходимо получить в России два основных разрешения. Помимо выданного сегодня, предстоит получить разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора).

Ранее 7 июня правительство Швеции выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне страны.

На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.