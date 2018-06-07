«Фонтанка» - лауреат премии Free Media Awards 2018

«Фонтанка» стала лауреатом премии Free Media Awards 2018. Победителя определяют норвежский фонд Fritt Ord и немецкий ZEIT-Stiftung.

Как сообщается на сайте Fritt Ord 7 июля, «Фонтанка» фокусируется на ценности человеческой жизни и стремлении к юридическому признанию этой ценности. Газета помогает формировать российское общество, предоставляя достоверную информацию».

На премию «Фонтанка» номинирована Норвежским Хельсинкским комитетом – неправительственной некоммерческой организацией, в сферу деятельности которой входит мониторинг соблюдения прав человека.

Победителями Free Media Awards 2018 также стали издание «Чайхана» из Тбилиси и портал «Белорусский партизан».

Норвежский фонд Fritt Ord (дословный перевод – свобода слова), и немецкий фонд ZEIT-Stiftung учредили премию в 2000 году, ее получают СМИ Восточной Европы. Ранее эти два фонда награждали телеканал «Дождь», создателя «Медузы» Галину Тимченко, издание «Псковская губерния». Премия, как сказано на сайте Fritt Ord, оказывает поддержку журналистам, которые «не отказываются от работы несмотря на угрозы, угнетение и давление всех видов».