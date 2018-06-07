Из 47 человек в «списке Бабченко» охрану приставили только к семерым
Полиция Украины взяла под охрану семерых потенциальных жертв киллеров из «списка Бабченко». Остальных 40 пока никто от «российской угрозы» не защищает.
О физической охране при помощи полиции первых семерых человек 7 июня сообщает издание «Украинская правда». Именно столько постановлений в Национальной полиции получили от следователей СБУ. Почему охрана приставлена именно к семерым и будут ли обеспечивать безопасность остальных сорока, в полиции сказать не смогли, сославшись на то, что информация об этом закрыта.
Напомним, в список вошли 47 человек, покушение на которых якобы готовили в России. Получить его украинским контрразведчикам якобы удалось благодаря «смерти» и «воскрешению» Аркадия Бабченко. В Главном следственном управлении СБУ возбуждено уголовное дело о разглашении данных следствия после того, как эти фамилии утекли в СМИ.
Справка:
О смерти Аркадия Бабченко вечером 29 мая сообщила полиция Киева. Широкий резонанс затронул официальные ведомства России: МИД выражал соболезнования, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила о готовности оказать поддержку семье убитого. На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ и сообщил, что участвовал в спецоперации.
Исполнителем покушения назван бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. За организацию покушения на Бабченко арестован гражданин Украины Борис Герман. Он утверждает, что не планировал по-настоящему убивать Бабченко, так как работает на контрразведку Украины.
Говоря о заказчиках преступления, Герман упоминал своего знакомого Вячеслава Пивоварника из некоего "фонда Путина", который якобы занимается организацией беспорядков на Украине. Следы Пивоварника «Фонтанка» нашла в Петербурге.