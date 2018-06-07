Из 47 человек в «списке Бабченко» охрану приставили только к семерым

Полиция Украины взяла под охрану семерых потенциальных жертв киллеров из «списка Бабченко». Остальных 40 пока никто от «российской угрозы» не защищает.

О физической охране при помощи полиции первых семерых человек 7 июня сообщает издание «Украинская правда». Именно столько постановлений в Национальной полиции получили от следователей СБУ. Почему охрана приставлена именно к семерым и будут ли обеспечивать безопасность остальных сорока, в полиции сказать не смогли, сославшись на то, что информация об этом закрыта.

Напомним, в список вошли 47 человек, покушение на которых якобы готовили в России. Получить его украинским контрразведчикам якобы удалось благодаря «смерти» и «воскрешению» Аркадия Бабченко. В Главном следственном управлении СБУ возбуждено уголовное дело о разглашении данных следствия после того, как эти фамилии утекли в СМИ.