Зюганов предложил провести референдум о пенсионном возрасте: Мужик и так не доживает до пенсии!

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести общенациональный референдум по вопросу повышения пенсионного возраста.

Об этом 7 июня сообщает пресс-служба коммунистов. Зюганов крайне эмоционально отреагировал на то, что в ходе «прямой линии» Владимира Путина поднимался вопрос о пенсионном возрасте.

«Сейчас заговорили о необходимости увеличить на пять лет пенсионный возраст. Это полное безумие! Сегодня мужик не доживает до пенсии, из 100 человек 45 не доживают! Будут 70 не доживать! Даже на похороны ему не дают деньги, которые он платил в Пенсионный фонд. Давайте тогда проведем общенациональный референдум по вопросу: есть ли смысл повышать пенсионный возраст на пять лет при нынешней ситуации? Говорят, что в Европе он выше. Тогда сделайте такие зарплаты, такие пенсии, как в Европе», – заявил лидер КПРФ.

И подчеркнул, что пенсия в России в два раза меньше, чем в Эстонии, и в три раза меньше, чем в Польше. «Я уже не говорю о Германии и Франции», – подытожил Зюганов. То, что таким образом главный коммунист невольно прорекламировал капиталистический путь развития, его не смутило.

Напомним, 7 июня в ходе «прямой линии» Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос о возможности повышения пенсионного возраста, по сути переложив ответственность за это решение на правительство. «Одна из ключевых задач, поставленных мною перед правительством, — повышение доходов пенсионеров, значительное повышение их доходов. Какие меры будут предложены правительством для решения этой ключевой задачи — мы узнаем в ближайшее время», – заявил президент России.