«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июня

Все, что надо знать о «Прямой линии» Владимира Путина. Мы сэкономили для вас 4,5 часа вашей единственной жизни.

Учитесь копить. Потому что пенсии в обычном понимании больше не будет — слабовольным могут разрешить ее потратить заранее.

Пропала вывеска? Срочно надо чем-то заменить? Мы знаем, куда Смольный выбрасывает демонтированные рекламные конструкции. Это называется «ответственное хранение» – но вы загляните, может быть, и ваша там.

Вышенков окончательно потерял страх божий. Он дал полицейским бутылку коньяка за то, чтобы они сняли свои трусы и прислали в редакцию. Фото — по ссылке. Акция закончилась, больше трусы не предлагайте.

Несколько лет назад по городу ходила байка про то, как городские могильщики решили устроить цеховой корпоратив в Мюзик-холле, а кончилось все жуткой пьянкой, дракой и телом, упавшим в торт в форме свежего надгробия. Впрочем, насчет торта наверняка врут. Так вот. В Петербурге грядет передел рынка кремации.

Судебный квартал еще не построен, а уже заминирован. Это все фашисты.

Мурзинка стала цвета баклажана. Все бы ничего, но она не ягодка и не «Лада»-седан.

Кто скажет, что «Лето» Серебренникова — плохой фильм, у того нет сердца.