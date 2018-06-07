Mercedes создает E-Mobility Group для координации работ над электрическими грузовиками и автобусами

Крупнейший мировой производитель грузовиков и автобусов Mercedes (а точнее, концерн Daimler) собирает под одну крышу все свои исследования в области электротранспорта и автономных автомобилей.

Новое подразделение называется E-Mobility Group и объединяет расположенные в разных частях света отделения концерна Daimler, работающие над этой тематикой. Основные события, конечно, разворачиваются в США, где уже сегодня Daimler Trucks представило свой вариант «конкурента Tesla Semi» — тягач eCascadia. Это электрический вариант популярного грузовика принадлежащей немцам марки Freightliner. Конкурировать с Tesla ему будет сложно, поскольку, судя по заявленным характеристикам, он уступает Tesla и по грузоподъемности, и — главное — по расстоянию, которое может пройти на одной зарядке, — 250 км против 500 у Tesla.

Однако у Daimler уже сейчас складывается неплохая линейка разнообразных коммерческих автомобилей и автобусов на электрической тяге. Кроме eCascadia под маркой Freightliner уже выпускается средний грузовик eM2. Бренд Mercedes представил «дальнобойный» тягач eActros, FUSO делает развозные городские грузовички eCanter, есть и электрические автобусы: городской Citaro и школьный Saf-T-Liner C2 Jouley.

Словом, объединение всех этих проектов под одной крышей E-Mobility Group кажется вполне логичным шагом. Похоже, что Daimler всерьез воспринял перспективы перехода автомобильного парка на электрическую тягу и выбрал для этого правильную стратегию — уделять больше внимания коммерческим автомобилям. И здесь Tesla немцам не конкурент: один Tesla Semi погоды не сделает, особенно против «наступления» немцев по всему фронту коммерческих авто.