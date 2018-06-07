В гибели не дождавшегося скорой помощи петербуржца обвинили диспетчера

В Пушкинский районный суд Петербурга передано уголовное дело по статье «Халатность». Единственная обвиняемая — диспетчер скорой помощи, которая четырежды отказалась отправлять к пациенту с температурой бригаду медиков.

Об этом 7 июня сообщает городская прокуратура. Как установило следствие, петербуржец ждал медицинской помощи больше десяти часов, однако звонки от его супруги фельдшер по приему вызовов не зарегистрировала и бригаду к нему не отправила. Как уже писала «Фонтанка», женщина предложила паре дождаться утра и сходить в поликлинику. Пациент попал в больницу только днем, он скончался от токсического шока. Ранее сообщалось, что проверку Следственный комитет и прокуратура проводят на станции скорой медицинской помощи №4 в Пушкине, в итоге в суд передано дело с единственной обвиняемой.