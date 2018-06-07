Пожар в «рыжем лесу» Чернобыля тушили два дня

Пожар в зоне отчуждения в Чернобыле удалось ликвидировать к вечеру 7 июня. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Всего в тушении приняли участие 25 единиц техники и 138 человек. За двое суток с тех пор, как начался пожар, на леса в Чернобыле вертолет Ми-8 и самолеты АН-32П сбросили 318 тонн воды. В ГСЧС заверили, что радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС не превышает допустимые значения.

Напомним, пожар начался утром 5 июня. Пламя с сухой травы перекинулось на «рыжий» лес — так называют наиболее загрязненную в результате аварии на атомной станции зону. В ГСЧС заявили, что обнаружили на месте возгорания факелы и подозревают, что это был поджог.