Лжеполицейские заставили петербуржца признаться в хранении наркотиков и потребовали выкуп

В Петербурге вынесли приговор налетчикам, которые переоделись полицейскими и провели операцию по борьбе с наркотиками. «Преступник» оказался небогат и запись собственного признания пришлась ему не по карману.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 7 июня Колпинский районный суд признал Алексея Костюкова, Алексея Федорова, Арсена Орлова и Валерия Смирнова виновными в разбое и вымогательстве. Преступление они совершили 11 апреля прошлого года на Лагерном шоссе, 49/2, и провели его под видом операции по борьбе с оборотом наркотиков. К спектаклю подошли со всей ответственностью и не только опрокинули на землю «подозреваемого» и провели обыск в его квартире и автомобиле, но и записали признание на видео.

В список изъятого попали паспорт, гаджеты и наличные. Насобирать удалось немного: 37 тысяч рублей по карманам и 31 тысячу в квартире. Более тщательные поиски обогатили ещё на 12 долларов и 5 евро. После такой ревизии в отсутствии у мужчины 150 тысяч за игнорирование будто бы обнаруженного в машине «наркотика» верилось легко, и налетчики согласились взять выкуп автомобилем. Чтобы ускорить расставание мужчины с недорогим «Фордом Мондео», его вынудили на камеру признаться в хранении наркотиков.

Ряженых поймали, и материальный ущерб едва превысил 70 тысяч рублей. Суд оценил маскарад в 32,5 года в исправительной колонии на всех. Орлов и Фёдоров получили по 8 лет, Костюков – 9,5 и Смирнов – 7 лет строгого режима.