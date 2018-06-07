Выходные в Финляндии 9 - 12 июня: Четыре дня уличного веселья

Еще
10:37 08.06.2018
Пришлите свою новость!
10:29
Украина сообщила об открытии запасов газа под Харьковом
10:13
Российский «Терминатор-3» получит снаряды для борьбы с беспилотниками
09:47
СМИ: Путин попросил организовать ему встречу с Трампом
09:44
Тереза Мэй предложит G7 совместно бороться с российскими кибератаками
09:30
США предлагают провести церемонию награждения ЧМ-2018 за пределами России
09:25
Помощник генпрокурора переходит на должность заместителя главы МЧС
09:01
СМИ: Трамп не будет встречаться с Терезой Мэй из-за её «учительского» тона
08:41
Налетчик на велосипеде вывез из "Связного" на Большой Охте выручку и смартфонов почти на миллион
08:36
Проспект Славы парализовал сломавшийся светофор
08:26
На Украине сообщили о перехвате транспортным самолётом корабля ВМФ России
08:12
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
08:06
Facebook по ошибке отключила приватный режим для 14 миллионов пользователей
01:55
Фильмы про ад Данте, ленинградский андерграунд и Пугачеву покажут на свежем воздухе
01:42
В “Авроре” вспомнят “Лоуренса Аравийского”
01:26
Как говорить с подростками о блокаде, расскажут в Фонтанном доме
01:04
В “Родине” пройдет мини-ретроспектива Альмодовара
00:37
Яндекс решил, что самый популярный футболист России - Дмитрий Тарасов
00:21
Депутаты Рады заявили о потере контроля над Одессой
00:13
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с председателем комитета начальников штабов США
07/06
Газпром обратился в суд в Швейцарии из-за спора с Нафтогазом
07/06
Мексика подала иск в ВТО из-за пошлин США
07/06
Госсекретарь США: Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности
07/06
СБУ: В банковской ячейке Вышинского нашли пистолет и 200 тысяч долларов
07/06
Зеппельту вручили главный орден ФРГ
07/06
Ереван будет против присоединения Баку к ЕАЭС
07/06
Трамп посулил КНДР "светлое будущее"
07/06
Сборная Испании прилетела в Россию на мундиаль
07/06
НАТО создаст два новых командования: в Норфолке и Ульме
07/06
Власти Австралии вновь решили не ездить на российский мундиаль
07/06
Порошенко позовут на саммит НАТО
07/06
Россия одобрила строительство "Северного потока - 2"
07/06
«Фонтанка» - лауреат премии Free Media Awards 2018
07/06
В Мраморном дворце проведут лежачий концерт
07/06
Грязный фонтан на Большой Морской обещают отмыть к мундиалю
07/06
Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву
07/06
Из 47 человек в «списке Бабченко» охрану приставили только к семерым
07/06
Зюганов предложил провести референдум о пенсионном возрасте: Мужик и так не доживает до пенсии!
07/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июня
07/06
В гибели не дождавшегося скорой помощи петербуржца обвинили диспетчера
07/06
Пожар в «рыжем лесу» Чернобыля тушили два дня
07/06
Лжеполицейские заставили петербуржца признаться в хранении наркотиков и потребовали выкуп
07/06
На дороги Петербурга и Ленобласти выходят молодые лоси
07/06
Шведы одобрили «Северный поток - 2»
07/06
На набережной Фонтанки полностью завершен ремонт
07/06
При взрыве на полигоне в Ленобласти пострадали трое военных
07/06
Смольный поможет родственникам раненной в Сирии женщины, которая обратилась к Путину
07/06
Мурзинка снова стала цвета баклажана, на месте работают экологи и чиновники
07/06
Путин о покушении на Бабченко: Любая инсценировка всегда контрпродуктивна
07/06
Газзаев, пожелавший Путину помощи от святых: Мне удалось сказать ему то, что я хотел
07/06
Председатель «милоновского» избиркома ушел в отставку
07/06
Глава Фонда капремонта: Нашим сотрудникам нужна справка от психиатра
07/06
Бесхозный предмет убрали с путей, движение на синей линии метро восстановлено
07/06
Путин пообещал гражданство РФ раненной в Сирии
07/06
Путин рассказал, что готовит себе преемника неклассическим способом
07/06
Петербуржцы задолжали в Фонд капремонта 1,2 миллиарда
07/06
Антимонопольщики возбудили дела в регионах из-за роста цен на бензин
07/06
Путин: Олега Сенцова не будут обменивать на Кирилла Вышинского
07/06
Бесхозный предмет остановил поезда на синей линии метро от «Парнаса» до «Петроградской»
07/06
Путин не знает, почему мясо коровы называется говядиной
07/06
Финны не стали ездить в Россию чаще
07/06
За «заботу» о наркоманах двое пожилых петербуржцев предстанут перед судом
07/06
Президент о Сирии: Наши военные будут находиться там до тех пор, пока это выгодно РФ
07/06
Путин рассказал, какое оружие из послания Федеральному собранию уже есть в армии
07/06
Глава МВД Украины: Донбасс вернем полицейской спецоперацией
07/06
Путин объяснил, откуда брать новых граждан в условиях демографической ямы: помогут беженцы из ДНР и ЛНР
07/06
Президент призвал развивать использование газомоторного топлива в РФ
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
08.06.2018 09:52

Выходные в Финляндии 9 - 12 июня: Четыре дня уличного веселья

За длинные выходные можно отметить День Хельсинки, оторваться на нескольких фестивалях, пробежать полумарафон, попариться в сауне-юрте и закружиться в театральном вихре в Иматре. И это далеко не всё.
Выходные в Финляндии 9 - 12 июня: Четыре дня уличного веселья
Visit Helsinki

В субботу и воскресенье в Суоми будет от 15 до 18 градусов Цельсия, без осадков. В понедельник потеплеет до +22, однако в восточных регионах пройдут дожди. Во вторник осадки ожидаются и в Восточной, и в Центральной Финляндии, похолодает до +14 градусов.

В субботу, 9 июня, в Хельсинки уже в 28-й раз устроят самба-карнавал. Красочное шествие стартует в 15:00 на Сенатской площади, а затем участники отправятся по маршруту ул. Унионкату – Северная Эспланада – Маннерхейментие – Алексантеринкату. А в клубе Apollo состоится вечеринка с танцами и конкурсом костюмов.

Также 9 июня в финской столице пройдёт полумарафон и забег для детей. Спортсмены будут стартовать от Дворца «Финляндия»: взрослые – в 8:45, дети – в 12:15. Поздняя регистрация доступна для участников даже рано утром в день мероприятия.

Jussi Hellsten / Visit Helsinki
Jussi Hellsten / Visit Helsinki
Jussi Hellsten / Visit Helsinki

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В субботу, 9 июня, выставочный центр WEEGEE в Эспоо устроит День открытых дверей. С 11:00 до 17:00 можно будет бесплатно посетить все музеи центра: ЭММА, Городской музей Эспоо, Музей часов, Музей игрушек и легендарный дом в форме летающей тарелки «Футуро».

10 июня в парке Кайсаниеми выступят Hollywood Vampires. В финскую столицу приедут Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри. Их концерт станет кульминацией фестиваля, на сцене которого выступят финские рок-команды. Он начнётся в 15 часов, а сами Hollywood Vampires выйдут на сцену около 20. Билеты стоят от 80 евро.

С 8 по 10 июня в финской столице на музыкальном фестивале Sideways соберутся около 75 исполнителей из разных стран: американская инди-рок-группа The National, их соотечественники – рокеры A Perfect Circle, датская певица и автор песен Карен Мари Эрстед, более известная как MØ, американский фолк-музыкант, композитор и поэт Rodriguez, о котором был снят оскароносный фильм "В поисках сахарного человека" и другие. Выступать артисты будут под открытым небом в парке Эляйнтарха, а также в Ледовом дворце и на территории вокруг него. Посетителей ждет шоу скейтбордистов и ресторанчики с уличной едой. Билеты стоит от 85 до 145 евро.

С 7 по 14 июня в Хельсинки проходит ежегодный фестиваль городской культуры URB. Он будет посвящен взаимодействию человека с окружающим миром. В рамках фестиваля состоятся перформансы, видеопоказы, лекции, площадками для которых станут в том числе Киасма и культурный центр «Кабельный завод». Многие из них бесплатные, за некоторые придётся заплатить 5 – 16 евро.

В парке альпийских роз Alppiruusupuisto зацвели рододендроны, полюбоваться на которые можно до середины июня. Парк находится в 10 км от центра Хельсинки, в районе Хаага (Laajasuontie, 42). Вход свободный. Где ещё можно прогуляться бесплатно, читайте в нашем гиде.

12 июня в финской столице будут отмечать День Хельсинки. Празднование откроется приветствием мэра Яна Вапаавуори и утренним кофе с ревеневым пирогом в парке Эспланада с 9 до 11 часов.

С 13 часов в парке начнется веселье для детей: музыкальные выступления и театрализованные представления, а в 17:45 устроят дискотеку с хитами 70-х.

В 19 часов на Северной Эспланаде состоится «Ужин под небом Хельсинки». За одним очень длинным столом соберутся со своей едой все, кто успел забронировать бесплатное место.

Lauri Rotko / Visit Helsinki
Lauri Rotko / Visit Helsinki
Lauri Rotko / Visit Helsinki

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В парке Кайсаниеми устроят бесплатный концерт Radio Suomipop. Популярные финские исполнители, среди которых – Elastinen, Jenni Vartiainen, Apulanta, будут выступать с 15 до 22 часов.

Посетители младше 14 лет 12 июня могут бесплатно попасть в океанариум Sea Life. С 11 часов каждый час будут кормить рыб, а в дополнение к основной экспозиции открылась выставка «Морские звёзды».

12 июня День открытых дверей устроит Дворец музыки (Mannerheimintie, 13 A). С 12 до 15 часов можно побывать в концертном зале с удивительной акустикой и задать вопросы гиду на английском языке. В 14:00 начнется концерт студентов Академии Сибелиуса.

11 и 12 июня на заливе Тёёлёнлахти будет работать сауна-юрта (Helsinginkatu , 56). Бесплатно попариться и мужчины, и женщины одновременно могут с 15 до 21 часа, захватив купальник и полотенце.

Международная гастрономическая ярмарка переместилась в Лахти. 9 и 10 июня там можно попробовать деликатесы из разных стран и приобрести товары ручной работы. 110 торговцев из 35 стран будут ждать покупателей в субботу с 10 до 20 часов, в воскресенье – с 10 до 18 часов.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В Хювинкяя на этой неделе проходит масштабный фестиваль Rockfest. В пятницу на нем выступит Мэрилин Мэнсон и Amorphis, а в субботу – Avenged Sevenfold, Opeth, Stam1na.

Котка 9 и 10 июня принимает музыкальный фестиваль Kymijoen lohisoitto. В рамках фестиваля состоятся концерты на острове Кутсало в субботу в 17:00, в воскресенье в 15:00. Билеты вместе с проездом на пароме стоят от 32 евро, отправление из порта Сапокка – за час до концерта.

12 июня в Морском центре Велламо в Котке состоится обзорная экскурсия на русском языке. Начало в 13:00, оплачивается только входной билет в музейный комплекс.

В Коуволе 9 июня начинается летний сезон в аквапарке Тюккимяки. На его территории находится пять водных горок и три бассейна: 25-метровый плавательный, детский и большой бассейн для водных игр.

9 июня в крепости Лаппеенранты состоится открытие Песчаного замка. В этом году строители посвятили свои работы достопримечательностям Выборга, Санкт-Петербурга и региона Сайма, а также футболу и авиасообщению между Лаппеенрантой, Грецией и Италией. На территории замка работает киоск с кофе и мороженым, аттракционы, а также информационно-туристический пункт. Там можно взять бесплатные карты и арендовать велосипеды, каяки, весельную лодку и доски для SUP-серфинга.

представительство Лаппеенранты
представительство Лаппеенранты
представительство Лаппеенранты

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

От Песчаного замка можно отправиться в поездку по Лаппеенранте на экскурсионном поезде. В субботу он курсирует с 12 до 17 часов, в воскресенье – с 11 до 17 часов. Билет для взрослых стоит 5 евро, для детей – 2 евро. Аудиоэкскурсии есть и на русском языке.

В Иматре с 6 по 10 июня проходит Международный театральный фестиваль Черного и Белого. Это и драма, и танцевальные, цирковые представления, и клоунада, и кукольные спектакли, и, конечно, уличный театр. На пешеходной улице Коскенпаррас туристам точно не дадут скучать мимы, музыканты и артисты из разных стран. В этом году участником стал и Инженерный театр AXE из Санкт-Петербурга со спектаклем «Гобо. Цифровой глоссарий», показ которого состоится 9 июня. 10 июня покажут ледовое шоу I`m Atra Imatra. А вечером в воскресенье постановка «On a String -Sibelius with attitude» объединит современный балет, фламенко и музыку Сибелиуса. Читайте о том, чем удивлял гостей фестиваль в 2016 и 2017 годах.

9 и 10 июня в рамках музыкального фестиваля Илмайоки (на западе Финляндии в 18 км от Сейняйоки) можно увидеть оперу «Маннергейм», премьера которой состоялась к столетию независимости Финляндии. Билеты стоят от 65 евро.

Хороших выходных!


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12

При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%

Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
Компания Л1
07.06.2018 17:13

Компания Л1 в тройке лидеров

Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по объему предложения квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10

«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Выходные в Финляндии 9 - 12 июня: Четыре дня уличного веселья
Финны не стали ездить в Россию чаще
Таможенница Инга на границе с Финляндией унюхала тысячу пачек контрабандных сигарет
Россияне вернули себе звание самой большой группы туристов в отелях Финляндии
Главы Генштабов США и РФ проведут переговоры в Хельсинки
Президент Финляндии не приедет на ЧМ-2018, но не из-за бойкота
В Финляндии набирают популярность «мусорные забеги»
Хорошая погода может снизить цены на финскую клубнику
На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку
Финляндия опустилась на 3-е место в рейтинге цифровых технологий, Россия - 20-я
Выходные в Финляндии 9 - 12 июня: Четыре дня уличного веселья
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Финляндия попрощалась с русским «Спутником»
Как открыть счёт в финском банке
Выходные в Финляндии, 2-3 июня: ретропаровоз, хип-хоп и авиашоу
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву

Куда можно проехать по пропуску на Крестовский

"Автодор"

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
Компания Л1
07.06.2018 17:13
Компания Л1 в тройке лидеров
Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по объему предложения квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
Setl City
07.06.2018 15:51
Setl City приступила к строительству последней очереди ЖК «GreenЛандия-2»
Setl City начала строить последнюю, десятую, очередь ЖК «GreenЛандия-2», состоящую из двух корпусов 2.12 и 2.13. В составе очереди будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
ГК «Эталон»
06.06.2018 12:08
ЖК «Галактика.Премиум» получил аккредитацию еще одного банка
АО «Газпромбанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.