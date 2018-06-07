Выходные в Финляндии 9 - 12 июня: Четыре дня уличного веселья

За длинные выходные можно отметить День Хельсинки, оторваться на нескольких фестивалях, пробежать полумарафон, попариться в сауне-юрте и закружиться в театральном вихре в Иматре. И это далеко не всё.

В субботу и воскресенье в Суоми будет от 15 до 18 градусов Цельсия, без осадков. В понедельник потеплеет до +22, однако в восточных регионах пройдут дожди. Во вторник осадки ожидаются и в Восточной, и в Центральной Финляндии, похолодает до +14 градусов.

В субботу, 9 июня, в Хельсинки уже в 28-й раз устроят самба-карнавал. Красочное шествие стартует в 15:00 на Сенатской площади, а затем участники отправятся по маршруту ул. Унионкату – Северная Эспланада – Маннерхейментие – Алексантеринкату. А в клубе Apollo состоится вечеринка с танцами и конкурсом костюмов.

Также 9 июня в финской столице пройдёт полумарафон и забег для детей. Спортсмены будут стартовать от Дворца «Финляндия»: взрослые – в 8:45, дети – в 12:15. Поздняя регистрация доступна для участников даже рано утром в день мероприятия.

В субботу, 9 июня, выставочный центр WEEGEE в Эспоо устроит День открытых дверей. С 11:00 до 17:00 можно будет бесплатно посетить все музеи центра: ЭММА, Городской музей Эспоо, Музей часов, Музей игрушек и легендарный дом в форме летающей тарелки «Футуро».

10 июня в парке Кайсаниеми выступят Hollywood Vampires. В финскую столицу приедут Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри. Их концерт станет кульминацией фестиваля, на сцене которого выступят финские рок-команды. Он начнётся в 15 часов, а сами Hollywood Vampires выйдут на сцену около 20. Билеты стоят от 80 евро.

С 8 по 10 июня в финской столице на музыкальном фестивале Sideways соберутся около 75 исполнителей из разных стран: американская инди-рок-группа The National, их соотечественники – рокеры A Perfect Circle, датская певица и автор песен Карен Мари Эрстед, более известная как MØ, американский фолк-музыкант, композитор и поэт Rodriguez, о котором был снят оскароносный фильм "В поисках сахарного человека" и другие. Выступать артисты будут под открытым небом в парке Эляйнтарха, а также в Ледовом дворце и на территории вокруг него. Посетителей ждет шоу скейтбордистов и ресторанчики с уличной едой. Билеты стоит от 85 до 145 евро.

С 7 по 14 июня в Хельсинки проходит ежегодный фестиваль городской культуры URB. Он будет посвящен взаимодействию человека с окружающим миром. В рамках фестиваля состоятся перформансы, видеопоказы, лекции, площадками для которых станут в том числе Киасма и культурный центр «Кабельный завод». Многие из них бесплатные, за некоторые придётся заплатить 5 – 16 евро.

В парке альпийских роз Alppiruusupuisto зацвели рододендроны, полюбоваться на которые можно до середины июня. Парк находится в 10 км от центра Хельсинки, в районе Хаага (Laajasuontie, 42). Вход свободный. Где ещё можно прогуляться бесплатно, читайте в нашем гиде.

12 июня в финской столице будут отмечать День Хельсинки. Празднование откроется приветствием мэра Яна Вапаавуори и утренним кофе с ревеневым пирогом в парке Эспланада с 9 до 11 часов.

С 13 часов в парке начнется веселье для детей: музыкальные выступления и театрализованные представления, а в 17:45 устроят дискотеку с хитами 70-х.

В 19 часов на Северной Эспланаде состоится «Ужин под небом Хельсинки». За одним очень длинным столом соберутся со своей едой все, кто успел забронировать бесплатное место.

В парке Кайсаниеми устроят бесплатный концерт Radio Suomipop. Популярные финские исполнители, среди которых – Elastinen, Jenni Vartiainen, Apulanta, будут выступать с 15 до 22 часов.

Посетители младше 14 лет 12 июня могут бесплатно попасть в океанариум Sea Life. С 11 часов каждый час будут кормить рыб, а в дополнение к основной экспозиции открылась выставка «Морские звёзды».

12 июня День открытых дверей устроит Дворец музыки (Mannerheimintie, 13 A). С 12 до 15 часов можно побывать в концертном зале с удивительной акустикой и задать вопросы гиду на английском языке. В 14:00 начнется концерт студентов Академии Сибелиуса.

11 и 12 июня на заливе Тёёлёнлахти будет работать сауна-юрта (Helsinginkatu , 56). Бесплатно попариться и мужчины, и женщины одновременно могут с 15 до 21 часа, захватив купальник и полотенце.

Международная гастрономическая ярмарка переместилась в Лахти. 9 и 10 июня там можно попробовать деликатесы из разных стран и приобрести товары ручной работы. 110 торговцев из 35 стран будут ждать покупателей в субботу с 10 до 20 часов, в воскресенье – с 10 до 18 часов.

В Хювинкяя на этой неделе проходит масштабный фестиваль Rockfest. В пятницу на нем выступит Мэрилин Мэнсон и Amorphis, а в субботу – Avenged Sevenfold, Opeth, Stam1na.

Котка 9 и 10 июня принимает музыкальный фестиваль Kymijoen lohisoitto. В рамках фестиваля состоятся концерты на острове Кутсало в субботу в 17:00, в воскресенье в 15:00. Билеты вместе с проездом на пароме стоят от 32 евро, отправление из порта Сапокка – за час до концерта.

12 июня в Морском центре Велламо в Котке состоится обзорная экскурсия на русском языке. Начало в 13:00, оплачивается только входной билет в музейный комплекс.

В Коуволе 9 июня начинается летний сезон в аквапарке Тюккимяки. На его территории находится пять водных горок и три бассейна: 25-метровый плавательный, детский и большой бассейн для водных игр.

9 июня в крепости Лаппеенранты состоится открытие Песчаного замка. В этом году строители посвятили свои работы достопримечательностям Выборга, Санкт-Петербурга и региона Сайма, а также футболу и авиасообщению между Лаппеенрантой, Грецией и Италией. На территории замка работает киоск с кофе и мороженым, аттракционы, а также информационно-туристический пункт. Там можно взять бесплатные карты и арендовать велосипеды, каяки, весельную лодку и доски для SUP-серфинга.

От Песчаного замка можно отправиться в поездку по Лаппеенранте на экскурсионном поезде. В субботу он курсирует с 12 до 17 часов, в воскресенье – с 11 до 17 часов. Билет для взрослых стоит 5 евро, для детей – 2 евро. Аудиоэкскурсии есть и на русском языке.

В Иматре с 6 по 10 июня проходит Международный театральный фестиваль Черного и Белого. Это и драма, и танцевальные, цирковые представления, и клоунада, и кукольные спектакли, и, конечно, уличный театр. На пешеходной улице Коскенпаррас туристам точно не дадут скучать мимы, музыканты и артисты из разных стран. В этом году участником стал и Инженерный театр AXE из Санкт-Петербурга со спектаклем «Гобо. Цифровой глоссарий», показ которого состоится 9 июня. 10 июня покажут ледовое шоу I`m Atra Imatra. А вечером в воскресенье постановка «On a String -Sibelius with attitude» объединит современный балет, фламенко и музыку Сибелиуса. Читайте о том, чем удивлял гостей фестиваль в 2016 и 2017 годах.

9 и 10 июня в рамках музыкального фестиваля Илмайоки (на западе Финляндии в 18 км от Сейняйоки) можно увидеть оперу «Маннергейм», премьера которой состоялась к столетию независимости Финляндии. Билеты стоят от 65 евро.

Хороших выходных!